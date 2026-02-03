Uống gì buổi sáng để giảm chỉ số acid uric?

Nước detox xanh: Sự kết hợp giữa rau bina, dưa leo và gừng tạo nên thức uống giàu dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể, phù hợp để bổ sung vào thói quen hằng ngày.
Rau bina giàu chlorophyll giúp làm sạch đường tiêu hóa bằng cách liên kết độc tố và đào thải ra ngoài qua phân. Dưa leo có tác dụng bù nước, tăng đào thải độc tố và acid uric qua nước tiểu, còn gừng hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm.
Nước detox xanh: Sự kết hợp giữa rau bina, dưa leo và gừng tạo nên thức uống giàu dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể, phù hợp để bổ sung vào thói quen hằng ngày.
Rau bina giàu chlorophyll giúp làm sạch đường tiêu hóa bằng cách liên kết độc tố và đào thải ra ngoài qua phân. Dưa leo có tác dụng bù nước, tăng đào thải độc tố và acid uric qua nước tiểu, còn gừng hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm.
Cà phê: Thức uống này không chỉ bổ sung năng lượng buổi sáng mà còn giảm nồng độ acid uric. Các chất chống oxy hóa cùng các hợp chất khác trong cà phê có tác dụng hạ chỉ số acid uric thông qua một số cơ chế. Cà phê có thể tăng tốc độ bài tiết acid uric đồng thời cạnh tranh với enzyme phân hủy purin trong cơ thể, từ đó làm giảm tốc độ sản sinh acid uric.
Cà phê: Thức uống này không chỉ bổ sung năng lượng buổi sáng mà còn giảm nồng độ acid uric. Các chất chống oxy hóa cùng các hợp chất khác trong cà phê có tác dụng hạ chỉ số acid uric thông qua một số cơ chế. Cà phê có thể tăng tốc độ bài tiết acid uric đồng thời cạnh tranh với enzyme phân hủy purin trong cơ thể, từ đó làm giảm tốc độ sản sinh acid uric.
Trà xanh: Các chất chống oxy hóa có trong trà xanh giúp cơ thể chuyển hóa và đào thải acid uric dư thừa. Uống trà xanh đều đặn có thể hỗ trợ chức năng thận, thúc đẩy quá trình lọc tạp chất và đào thải (bao gồm cả acid uric) diễn ra thuận lợi hơn.
Trà xanh: Các chất chống oxy hóa có trong trà xanh giúp cơ thể chuyển hóa và đào thải acid uric dư thừa. Uống trà xanh đều đặn có thể hỗ trợ chức năng thận, thúc đẩy quá trình lọc tạp chất và đào thải (bao gồm cả acid uric) diễn ra thuận lợi hơn.
Nước ép dưa leo: Dưa leo chứa khoảng 90% là nước, có thể đào thải độc tố, bao gồm cả acid uric. Ngoài ra, dưa leo rất ít purin nên không làm nặng thêm tình trạng tăng acid uric. Bạn chỉ cần cho dưa leo với một ít nước vào máy xay rồi đổ ra cốc và thưởng thức.
Nước ép dưa leo: Dưa leo chứa khoảng 90% là nước, có thể đào thải độc tố, bao gồm cả acid uric. Ngoài ra, dưa leo rất ít purin nên không làm nặng thêm tình trạng tăng acid uric. Bạn chỉ cần cho dưa leo với một ít nước vào máy xay rồi đổ ra cốc và thưởng thức.
Bảo Bảo (Theo Times of India, Health Shots)
Ảnh: AI, Bảo Bảo