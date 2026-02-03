Uống gì buổi sáng để giảm chỉ số acid uric?

Nước detox xanh: Sự kết hợp giữa rau bina, dưa leo và gừng tạo nên thức uống giàu dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể, phù hợp để bổ sung vào thói quen hằng ngày.

Rau bina giàu chlorophyll giúp làm sạch đường tiêu hóa bằng cách liên kết độc tố và đào thải ra ngoài qua phân. Dưa leo có tác dụng bù nước, tăng đào thải độc tố và acid uric qua nước tiểu, còn gừng hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm.