UOB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 7,7%

UOB cho rằng kết quả tăng trưởng 9 tháng của Việt Nam vượt kỳ vọng nên nâng dự báo tăng trưởng GDP năm nay từ 7,5% lên 7,7%.

Báo cáo Triển vọng kinh tế quý IV của United Overseas Bank (UOB) nâng dự báo tăng trưởng 2025 của Việt Nam sau khi Cục Thống kê công bố GDP quý III tăng 8,23% (vượt xa dự báo của UOB và Bloomberg lần lượt 7,6% và 7,2%).

Tính chung 9 tháng, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,85% so với cùng kỳ 2024. "Kết quả tăng trưởng này vượt kỳ vọng, bất chấp các rủi ro từ chính sách thuế của Mỹ", báo cáo nhận xét.

Trước đó, nhà băng Singapore đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong kỳ phát hành báo cáo tháng 9. Hiện dự báo của UOB lạc quan thứ hai trong các tổ chức quốc tế, sau khi HSBC nâng dự báo lên 7,9% cuối tháng trước.

Theo UOB, thành tích vượt trội của Việt Nam thời gian qua chủ yếu đến từ hoạt động thương mại quốc tế sôi động và sản lượng sản xuất tăng mạnh. Cục Thống kê cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 9,2% so với cùng kỳ và đi lên ở tất cả 34 địa phương.

Tại chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) hôm 10/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết với đà tăng trưởng hiện tại, Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay trên 8% nếu không có nhiều biến động.

UOB lưu ý hoạt động thương mại của Việt Nam đến nay vẫn ổn định, song kịch bản tiềm tàng là đơn hàng xuất khẩu có thể bắt đầu giảm khi các doanh nghiệp Mỹ đã hoàn tất việc đặt hàng sớm để tránh thuế và giá cả tăng ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt trong 2026.

Nhà băng này dự báo tăng trưởng quý IV ở mức 7,2%. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hôm 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8%, tốc độ tăng GDP quý IV phải trên 8,4%.

Trong báo cáo, UOB cho biết VND là đồng tiền mất giá mạnh thứ hai châu Á trong 9 tháng đầu năm, giảm 3,55% so với USD. Ngân hàng này dự báo VND phản ứng chậm hơn so với các đồng tiền trong khu vực trước xu hướng suy yếu của USD, đặc biệt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.

Nhà băng duy trì quan điểm thận trọng với triển vọng của VND và điều chỉnh dự báo tỷ giá USD/VND đạt 26.400 đồng trong quý IV, hạ nhiệt còn 26.300 đồng và 26.200 đồng trong quý I và quý II năm sau.

Viễn Thông