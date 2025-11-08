Thủ tướng: GDP quý IV phải tăng trên 8,4%

Để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8%, tốc độ tăng GDP quý IV phải trên 8,4%, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sáng nay, Chính phủ họp thường kỳ. Kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tăng trưởng GDP năm nay sẽ đạt mục tiêu 8% đề ra nếu đà tăng được duy trì như những tháng đầu năm. Ông lưu ý mục tiêu lớn nhất thời gian tới là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây vừa là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng 8/11. Ảnh: VGP

Cụ thể, tốc độ tăng GDP quý IV phải trên 8,4% để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm hơn 8%. Trong đó, khu vực công nghiệp tăng khoảng 9,4%; dịch vụ 8,3%; nông nghiệp 4%; tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP.

Song Thủ tướng cũng thừa nhận sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về tỷ giá, lãi suất, lạm phát. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thể hiện ở số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn (trên 190.000 trong 10 tháng).

Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng như chưa thu hút được nhiều dự án FDI quy mô lớn, xuất khẩu có xu hướng chậm lại, giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả. Giá vàng biến động mạnh, giá nhà đất còn cao, trong khi tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn phức tạp.

Việc tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền 2 cấp triển khai trên quy mô lớn, thời gian ngắn nên còn lúng túng, thiếu đồng bộ. Thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp, gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng, làm giảm 0,2 điểm % tăng trưởng GDP năm 2025.

Báo cáo trước đó tại phiên họp, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết từ đầu năm, Việt Nam tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng năm nay thêm 1-1,5%. Chẳng hạn trong tháng 10, Standard Chartered dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay lên 7,5%, cao hơn mức 6,1% đưa ra cuối tháng 7. HSBC nâng từ 6,6% lên 7,9%; UOB đưa lên 7,5% (trước là 6,9%); ADB lên 6,7%.

Nhiều chỉ số vĩ mô tích cực, như CPI 10 tháng tăng 3,27%, tín dụng đạt 20,69% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước trên 2,18 triệu tỷ đồng, bằng 111% dự toán và tăng 30,8% so với cùng kỳ, cơ cấu theo hướng bền vững. An ninh năng lượng, lương thực, cung - cầu hàng hóa thiết yếu được giữ vững. Bội chi, nợ công được kiểm soát tốt.

Đồng thời, các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy, làm mới. Trong đó, tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6%. Xuất siêu đạt gần 19,5 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 9,3%, khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt người.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ, ngày 8/11. Ảnh: VGP

Trong quý III, GDP cả nước tăng 8,2%, nâng tăng trưởng 9 tháng lên 7,85%. Bộ trưởng Tài chính chỉ ra rằng nhiệm vụ tăng trưởng năm nay còn nhiều thách thức. Cụ thể, ổn định kinh tế vĩ mô còn chịu nhiều sức ép từ bên ngoài, hoàn thiện thể chế chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Trong khi đó, thiên tai, bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý. Nhà điều hành cần kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, lãi suất, thị trường vàng và ngoại tệ.

Cùng với đó, nguồn vốn tín dụng phải ưu tiên cho sản xuất, nhà ở xã hội, hạ tầng chiến lược và khắc phục hậu quả thiên tai. Ngành ngân hàng cần kiểm soát chặt tín dụng lĩnh vực rủi ro, đặc biệt là bất động sản. Chính sách tài khóa tập trung thúc đẩy tăng trưởng thông qua giải ngân đầu tư công, thu hút FDI và đầu tư tư nhân.

Ngành tài chính cần triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí cho nhóm dễ bị tổn thương, tận dụng dư địa nợ công để đầu tư phát triển. Đồng thời, nhà điều hành cần đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới và truyền thống, củng cố năng suất lao động, chuyển đổi số, kinh tế xanh, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng.

Phương Dung