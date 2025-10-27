U50 đi bộ 5 km mỗi ngày để tuổi già không là gánh nặng cho con cái

Già không có nghĩa là yếu, mà phải khỏe, tự lo được cho bản thân trước khi nhờ người khác, để con cháu nhẹ gánh, xã hội bớt áp lực.

Tôi năm nay U50, và chưa bao giờ có ý định sau này sẽ phụ thuộc vào con cháu hay trông chờ ai chăm sóc. Ngay từ bây giờ, tôi đã chuẩn bị cho mình cả về sức khỏe lẫn cách sống tiết kiệm, vừa trong khả năng, vừa giúp bản thân chủ động hơn khi về già.

Mỗi ngày tôi đều đi bộ khoảng 5 km dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng hoặc buổi chiều. Chế độ ăn cũng thay đổi, tôi không còn ăn nhiều thịt cá mà chuyển sang rau củ, trái cây là chính. Sau một năm duy trì, tôi thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt: da dẻ hồng hào hơn, hết đau lưng, đau nửa đầu, và cũng không còn những cơn cảm mạo mỗi khi trái gió trở trời.

Tôi nhận ra, nhiều người nghĩ rằng khi già đi, chúng ta cần có ai đó nương tựa. Nhưng với tôi, nương tựa chính mình vẫn là lựa chọn tốt nhất. Khi tự chủ được việc ăn uống, sinh hoạt, mình cũng tự rèn được tinh thần thanh thản, không phải ép buộc hay phiền đến ai. Giữ được sự minh mẫn và khỏe mạnh là cách tốt nhất để sống an yên.

Tôi rất trân trọng khi truyền thông ngày nay đã góp phần thay đổi tư duy: già không có nghĩa là yếu, mà phải khỏe, phải tự lo được cho bản thân trước khi nhờ người khác. Nếu mỗi người đều có ý thức ấy, thì con cháu cũng nhẹ gánh, xã hội và hệ thống y tế cũng bớt áp lực hơn.

>> Bà cụ sống cô độc có 14 triệu lãi ngân hàng mỗi tháng

Chính những bài viết về người cao tuổi năng động, sống khỏe, đã tiếp thêm cho tôi niềm tin rằng con đường mình đang chọn là đúng: kiên trì tập thể dục, ăn uống lành mạnh, sống độc lập, không để mình trở thành gánh nặng cho ai. Tôi không muốn một ngày ngồi trên xe lăn chờ người khác chăm sóc, trong khi hoàn toàn có thể tự chuẩn bị cho mình một tuổi già khỏe mạnh, tự do.

Theo tôi, điều người già cần nhất không phải là viện dưỡng lão hay điều dưỡng chuyên nghiệp, mà là một nơi yên ổn để sống, bên người mình thương hoặc trong không gian quen thuộc của chính mình. Nhiều người có điều kiện muốn về già ở nơi có bác sĩ, y tá, người phục vụ. Còn tôi, chỉ mong được ở nhà, tự chăm sóc bản thân, ăn cơm nhẹ bụng, nhiều rau củ, vận động một tiếng mỗi ngày, tự nấu ăn, dọn dẹp, làm việc nhà.

Tôi không cần con cháu phải chăm sóc, chỉ cần chúng sống tử tế, không gây phiền, thế là đã biết ơn tổ tiên ba đời rồi.

Tôi vẫn thường tự hỏi: Tại sao người ta cứ dành dụm tiền để chữa bệnh, mà không chịu dành thời gian để chăm sóc bản thân từ bây giờ? Tại sao nhiều người mong được "dưỡng lão" mà không muốn mỗi ngày sống vui, sống khỏe, tự tại? Điều đó thật lạ, nhưng tôi tin, câu trả lời nằm ở chính cách mỗi người chọn sống hôm nay.

Tỷ lệ người cao tuổi của Việt Nam ngày càng tăng nhanh, nằm trong nhóm 10 nước già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Ước tính năm 2025, Việt Nam có 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. So với nhiều nước, người cao tuổi Việt Nam có số năm sống chung với bệnh tật cao hơn, mắc nhiều bệnh nền hơn. Người cao tuổi vào viện khám thường mắc 3,5-4 bệnh mạn tính trở lên, đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống y tế, cũng như an sinh xã hội.

Ftwane