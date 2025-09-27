Tuổi 50 đánh vật cai nghiện thuốc lá

Hơn 30 năm qua, bất kể đi làm hay ở nhà, mỗi ngày tôi đều 'đốt' 1,5 bao thuốc lá, mỗi tuần hút hết một cây.

Tôi năm 50 tuổi, đã hút thuốc lá được hơn 30 năm, những nay quyết định bỏ hẳn. Thời điểm trước khi bỏ thuốc lá, tôi hút một cây thuốc mỗi tuần, tức 1,5 gói mỗi ngày. Thói quen của tôi hàng ngày, dù đi làm ở cơ quan hay ở nhà, vẫn là buổi sáng ngồi uống một ly cà phê và hút một điếu thuốc, ăn xong là phải hút thêm, trước khi đi ngủ cũng hút thuốc...

Thức ra, tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe mà chỉ bị đờm trong cổ nhiều, hàng ngày cứ phải khạc nhổ liên tục cả chục lần do ngứa. Tôi nghe nói bỏ thuốc rất khó những vẫn muốn thử một lần xem sao? Thế là cứ mỗi sáng, sau bữa ăn, tôi lại pha một ly cà phê và ngồi nhìn bao thuốc lá trên bàn, cố kiềm chế bản thân. Phải nói thật là điều đó rất khó trong những ngày đầu tiên. Nhưng trong đầu tôi vẫn luôn tự nhắc nhở, động viên mình.

Tôi hầu như rất khó ngủ, cứ nằm trằn trọc mà không thể đi vào giấc. Nếu lúc đó tôi chỉ cần đứng dậy ra ngoài hút một điếu thuốc chắc chắn tôi sẽ chìm vào giấc ngủ ngay. Thế rồi tuần đầu tiên cũng qua, cơ thể tôi bắt đầu bớt khó chịu dần khi không hút thuốc lá liên tục nữa. Tôi ăn ngon miệng hơn và bắt đầu đi ngủ sớm hơn.

>> 10 năm nghiện hút thuốc lá, 4 năm vật vã cai

Thời gian cứ trôi đi với quyết tâm không đụng vào điếu thuốc, cuối cùng tôi cũng cai thuốc lá thành công. Tuy nhiên, khó khăn nhất vẫn là những lúc đi nhậu cùng bạn bè. Đám bạn nhậu xung quanh cứ hút thuốc liên tục khiến tôi rất thèm. Dẫu vậy, tôi vẫn cố kìm lòng, không để bản thân bị dao động và quay lại với khói thuốc.

Tới giờ, tôi đã bỏ thuốc là được hơn 3 năm. Nhìn lại cả một hành trình đã qua, tôi thấy việc bỏ hút thuốc thực ra không phải bất khả thi. Chỉ cần mình luôn nghĩ tới mục tiêu bỏ thuốc và bình tâm trước mọi cám dỗ, đủ quyết tâm đi tới cùng thì ai cũng sẽ từ bỏ được thôi. Thuốc lá dễ gây nghiện nhưng không đến mức không thể sống thiếu nó được. Nếu vượt qua được cảm giác thèm thuồng nhất thời, tôi tin bạn sẽ thành công.

Tất nhiên, bỏ thuốc lá như tôi rồi cũng vẫn rất dễ tái nghiện. Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy mùi thuốc lá rất thơm, đôi khi vẫn thèm hút. Nhưng những lúc như vậy, tôi lại tự nhủ: "Không thể lãng phí công sức suốt bấy lâu nay". Tôi biết nếu hút thuốc trở lại, chắc chắn mình sẽ nghiện nặng hơn. Vậy nên, tốt nhất là nhịn tiếp. Lần đầu tiên cai thuốc lá của tôi là như thế, còn bạn thì sao?

Khôi Nguyên