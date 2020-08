Tôi cai thuốc lá thành công sau 15 năm nghiện nặng

Từ một người nghiện thuốc lá 15 năm, mỗi ngày hút từ 10 điếu trở lên, tôi đã cai thuốc hoàn toàn được hơn ba năm.

Bài viết này, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm bỏ thuốc của mình, qua bốn bước.

Bước thứ nhất: chuẩn bị về mặt tinh thần

Cách tốt nhất là bạn hãy tạo cho bản thân mình thái độ ghét bỏ thuốc lá thực sự. Hãy suy nghĩ về những tác hại, những tổn thất về vật chất, về sức khỏe... mà thuốc lá mang lại. Hãy nghiền ngẫm nó mỗi ngày để chỉ cần nghĩ đến thuốc lá là bạn thấy ghét (mặc dù lúc này vẫn hút ầm ầm mỗi ngày). Và mấu chốt, bạn sẽ tin và trong đầu hãy không ngừng tưởng tượng việc bạn sẽ bỏ được thuốc. Bước này tuy chỉ là về mặt tinh thần, nhưng đã chiếm hết hơn 50% sự thành công.

Bước thứ hai: lựa chọn thời điểm

Như đã nói ở trên, hãy ghét thuốc lá trong tư tưởng. Khi sự ghét bỏ này đến độ chín mùi theo cảm nhận của bạn, hãy hành động. Bên cạnh đó, việc lựa chọn thời điểm bỏ thuốc cũng cần lưu ý nên sắp xếp vào thời gian cuối tuần, khi bạn kết thúc công việc. Thời điểm hợp lý nên là vào chiều thứ sáu. Bạn có thể rủ bạn bè đi nhậu, hoặc cà phê, miễn là có chỗ để thư giãn sau một tuần làm việc và chuẩn bị cho việc bỏ thuốc.

Bước thứ ba: đối diện với những cơn ghiền trong ba ngày đầu

Khi thức dậy, bạn đã trải qua gần 10 giờ không khói thuốc. Lúc này, nhịp tim trong cơ thể bạn đã trở lại bình thường, 100% lượng CO trong máu đã được loại bỏ, cơ thể đã bắt đầu được thanh lọc. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, chặng đường trước mắt còn lắm gian nan.

Ngày đầu tiên, bạn sẽ đối mặt với cơn thèm thuốc. Tuy nhiên nó sẽ đến trễ một chút vì tàn dư nicotine bạn nạp tối qua quá nhiều vẫn còn quanh quẩn đâu đó, cơn thèm thuốc sẽ đến chậm hơn. Tôi khuyên bạn đừng nên sử dụng cà phê trong ngày này. Thay vào đó, hãy sử dụng loại thức uống khác để tránh thói quen hút thuốc ngay khi nhấp ngụm cà phê thơm ngon vào miệng. Thức uống đề xuất đó là nước chanh ấm pha mật ong, giúp thanh lọc rất tốt cho cơ thể bạn, đồng thời sẽ làm cảm giác thèm cà phê giảm đi rất nhiều.

Sau đó, hãy cho cơ thể vận động, có thể bằng cách nào đó để năng lượng được đốt cháy, cố gắng để cơ thể thoát ra được mồ hôi. Sau đó, bạn vào phòng tắm, bật vòi sen, chọn chế độ nước ấm chút cho cơ thể được xoa dịu. Hãy cảm nhận, cơ thể của bạn đang dần dần được trong sạch và sảng khoái hơn.

Vì là thứ bảy, thông thường bạn sẽ được nghỉ việc. Hãy dành thời gian này ở nhà, thư giãn và cố gắng tham gia những công việc nhà như dọn dẹp, rửa chén..., miễn là cho cơ thể luôn trong trạng thái vận động. Điều này sẽ giúp bạn bớt tập trung vào nỗi nhớ khói thuốc.

Tuy nhiên, cơn thèm sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Lúc đó, cơ thể bạn giống như chia làm hai phe: một bên lăm le thúc giục bạn hút ngay, phe kia thì có chút níu kéo với tư tưởng hãy bỏ thuốc. Và thường thì phe giục bạn hút thuốc rất mạnh, nó sẽ kiểm soát bạn ngay lập tức, và kết quả là bạn sẽ ra ngay quầy tạp hóa gần nhà, mua ngay một điếu thuốc. Tuy nhiên, đây là khoảng thời gian bạn quyết định bỏ thuốc. Vì vậy, hãy cố gắng trì hoãn cơn thèm, và truyền quyết tâm át đi cơn thèm đang dồn dập ập tới. Kinh nghiệm ở đây là hãy uống một ly nước nóng ấm, hớp từ từ, sau đó hãy làm việc gì đó, như hít đất chẳng hạn. Cơn thèm sẽ đến và đi trong năm phút, vượt qua thời gian đó, bạn sẽ thấy thoái mái và có động lực đế tiếp tục chống chọi với những cơn thèm tiếp theo.

Trải qua ngày thứ nhất chia tay với thuốc lá, lượng CO trong máu đã được loại bỏ. Phổi của bạn bắt đầu quá trình tự làm sạch, chức năng vị giác đã được cải thiện đáng kể, cảm giác ngon miệng đang đến dần. Bạn không nên ra ngoài buổi tối, chỉ ở trong nhà. Hãy chia sẻ thành công này với người thân, gia đình để tìm sự chia sẻ, động viên. Đồng thời việc chia sẻ này của bạn cũng là cách để bạn công khai việc bỏ thuốc và cắt đường lùi của mình.

Cũng cần nói thêm, khi bỏ thuốc, bạn sẽ rơi vào trạng thái bồng bềnh, mất tập trung nên cần phải cố gắng vượt qua giai đoạn này để hoàn thành công việc. Và bạn cũng sẽ dễ dàng cáu gắt, nóng nảy vô cớ do não bộ khó chịu với sự thiếu vắng nicotine.

Cứ như vậy, nmột ngày nữa sẽ kết thúc. Sáng thứ hai, bạn bắt đầu một tuần mới với thành tích 2,5 ngày hoàn toàn bỏ thuốc. Cơ thể bạn đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Bạn sẽ bắt đầu một tuần mới với một hơi thở thật sâu, hãy để ý đến điều này. Nếu chưa bỏ thuốc, bạn sẽ cảm thấy hơi thở rất nặng nề, phổi như có ai đó bóp chặt, bạn không thể hít sâu được. Khi đã bỏ thuốc ba ngày, bạn hãy thử hít một hơi thật sâu, sẽ cảm nhận độ dài của hơi thở, từng làn khí oxy sẽ len lỏi đến tận các phế nang, tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Cảm giác ngon miệng trở lại, bạn sẽ thấy đồ ăn trở nên quyến rũ hơn trước rất nhiều do các gai vị giác đã được phục hồi một phần. Nếu uống bia, hãy thấy rằng bia ngon rất nhiều so với bình thường. Tuy nhiên tôi khuyến cáo các bạn không nên thử vì bia dễ cám dỗ bạn đến với thuốc trở lại, nhất là khi đã uống say. Đó sẽ là động lực mạnh thúc đẩy bạn tiếp tục hoàn thành ngày thứ ba bỏ thuốc hoàn toàn. Vượt qua được ba ngày khó khăn này, bạn đã đặt một bước quan trọng đến mảnh đất của những người không thuốc lá.

Bước thứ tư: duy trì kết quả đạt được

Vượt qua được ba ngày bỏ thuốc là một thành quả lớn của người nghiện thuốc. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì được kết quả này đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm lớn của người bỏ thuốc.

Lúc này, những cơn thèm thuốc vẫn ập đến liên tục, chỉ cần một chút lơ là, lập tức bạn sẽ bị tái nghiện ngay. Vì vậy, cần phải luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, đếm từng ngày, từng giờ đã bỏ thuốc được, để coi đó là động lực tiếp tục. Hãy hình dung những ngày bỏ thuốc được vất vả như bạn nhặt được từng khúc gỗ to, gom góp lại. Chỉ cần bạn hút một hơi thuốc, nó sẽ giống như đám lửa thiêu trụi đống gỗ kia, tan tành sự nỗ lực của bạn.

Cố gắng không uống cà phê, không nhậu nhẹt cùng những người bạn vẫn còn hút thuốc vì môi trường khói thuốc sẽ rất dễ khiến bạn bị mất kiểm soát. Hãy nói thẳng với bạn bè về việc bỏ thuốc và mong bạn bè hỗ trợ. Những người bạn mà nói "thôi cứ hút đi", "ăn thua gì" thì hãy tránh xa ngay. Và như đã nói ở trên, để thay thế cà phê, hãy sử dụng những loại thức uống detox, như nước chanh pha mật ong ấm, vừa giảm cảm giác thèm cà phê, lại thanh lọc cơ thể bạn.

Trong thời gian này, nên chọn một môn thể thao để chơi. Nếu nhà gần biển, bạn có thể ra biển chạy vài vòng buổi sáng, hít sâu thở đều. Thể dục tốt cho sức khỏe, đồng thời kéo bạn xa dần những cơn thèm thuốc. Bạn sẽ cảm thấy phổi mình ngày càng to hơn, độ dài hơi thở sẽ sâu và dày hơn, cơ thể sẽ được tưới lượng oxy dồi dào hơn. Cũng cần lưu ý là trong một tuần đầu, bạn sẽ hay bị ho có đờm buổi sáng. Đừng lo, đây là phản xạ tự làm sạch phổi thông qua việc bài tiết chất độc thành các chất nhờn dưới dạng đờm.

Kết thúc một tuần, coi như bạn đã hoàn thành xong 80% quá trình bỏ thuốc. Hãy tự thưởng cho mình một món quà để động viên. Nếu trước đây bạn là người hút một gói thuốc mỗi ngày, thì bảy ngày qua bạn đã tiết kiệm được hơn 10 USD, một tháng là 40 USD và một năm bạn sẽ tiết kiệm được số tiền không hề nhỏ.

Nhưng, món quà lớn nhất sau bỏ thuốc chính là một cơ thể trong sạch, sức khỏe được cải thiện và sự tự do, không còn lệ thuộc vào nicotine. Bạn sẽ nhận ra một điều rằng, không phải chỉ có nicotine mới mang lại những giây phút sảng khoái mà cuộc sống còn nhiều thứ mang lại cho chúng ta sự thăng hoa, và chính việc từ bỏ thuốc lá thành công cũng là khoái sảng thật sự của người đàn ông.

Hy vọng là bài viết nhỏ này sẽ có ích cho bạn trong việc từ bỏ thuốc lá.

Phạm Quốc Tuấn