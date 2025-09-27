Tuổi 30 bụng phệ, gan nhiễm mỡ độ 2 vì ngày nào cũng nhậu

Tôi uống bia mỗi ngày, ít thì hai lon, nhiều thì cả két, hôm nào không uống là thấy thiếu, buồn chân buồn tay, người 'không có lửa'.

Tôi từng là một người nghiện bia, rượu. Không phải kiểu "nghiện" nằm trong bệnh án, nhưng là kiểu mà ngày nào không nhậu thì sẽ thấy thiếu, thấy buồn chân buồn tay, thấy người "không có lửa". Trước đây, tôi không nghĩ thói quen cụng ly mỗi chiều lại khiến cuộc đời mình chông chênh đến vậy. Càng không nghĩ, hành trình bỏ bia, rượu, lại có thể thay đổi tôi toàn diện như ngày hôm nay.

Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, 45 tuổi, đã làm việc tại cùng một công ty gần 13 năm. Tôi bắt đầu uống bia từ những năm đại học. Khi đó, chuyện nhậu nhẹt là một phần gần như "bắt buộc" của đời sống sinh viên. Tôi không thích rượu mạnh, nhưng bia thì lại khác vì mát, dễ uống, và có cảm giác gắn kết. Một lon, hai lon rồi đến vài lon mỗi tối, đi kèm là những tiếng cười, những cái bắt tay và những lời hứa hẹn "mai lại chiến tiếp".

Khi đi làm, văn hóa bia càng gắn chặt hơn vào đời sống. Làm việc trong một công ty sản xuất – nơi phần lớn đồng nghiệp là nam giới, tôi nhanh chóng bị cuốn vào những cuộc nhậu sau giờ làm. Bia không chỉ là đồ uống, nó là "chất kết dính" giữa đồng nghiệp, là công cụ gỡ rối những căng thẳng nơi công sở, là cái cớ để "tâm sự mỏng" với sếp hay khách hàng. Có người nói vui: "Không biết nhậu thì làm ăn kiểu gì?" – tôi khi đó cũng từng tin như vậy.

Tôi uống bia mỗi ngày. Ngày ít thì hai lon, ngày nhiều thì cả két. Cuối tuần, nếu không đi nhậu, tôi lại ra quán một mình "giải sầu" bằng vài chai bia lạnh. Tôi không thấy mình có vấn đề vì xung quanh tôi, ai cũng uống. Không ai lên án, không ai can ngăn. Thậm chí, nhiều người còn coi đó là chuyện bình thường.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi bước sang tuổi 30. Sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc: bụng to ra, gan nhiễm mỡ độ 2, huyết áp cao nhẹ. Nhưng tôi vẫn bỏ qua, nghĩ đó là "chuyện tuổi tác". Cho đến một buổi họp định mệnh vào cuối năm 2015. Hôm đó, tôi được phân công thuyết trình một dự án lớn. Tối hôm trước, tôi vẫn đi nhậu nhẹt "lấy tinh thần". Kết quả, sáng hôm sau tôi đến công ty với đôi mắt lờ đờ, miệng vẫn nồng nặc mùi cồn. Trong buổi họp, tôi nói năng lắp bắp, không kiểm soát được slide, và thậm chí còn nhầm số liệu quan trọng.

Sếp không nói gì ngay, nhưng hôm sau, tôi bị gọi lên phòng nhân sự để "trao đổi riêng". Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi bị cảnh cáo. Không phải vì năng lực, mà vì "tác phong thiếu chuyên nghiệp do ảnh hưởng từ việc sử dụng đồ uống có cồn thường xuyên". Tôi sốc, nhìn lại chính mình và thấy một gã đàn ông bụng phệ, da xám, luôn thiếu ngủ, và đang từ từ đánh mất hình ảnh trong mắt đồng nghiệp.

Tôi quyết định thử bỏ bia trong một tháng, như một thử thách cá nhân. Tuần đầu tiên, tôi mất ngủ triền miên, hay cáu gắt, người lúc nào cũng bứt rứt. Mỗi chiều đi làm về là một trận chiến vì mọi con đường về nhà đều đi ngang qua quán nhậu quen thuộc. Tôi tránh tụ tập, hạn chế tiệc tùng, và bắt đầu tìm những thứ thay thế: nước chanh, trà đá, nước gạo rang... bất cứ thứ gì không có cồn. Tôi cũng bắt đầu tập thể dục nhẹ như đi bộ mỗi sáng, vài động tác yoga buổi tối.

Tháng đầu tiên qua đi. Cảm giác thèm bia vẫn còn, nhưng không còn dữ dội như trước. Tôi tiếp tục thêm một tháng nữa, rồi ba tháng, nửa năm. Khi nhận ra mình đã không đụng đến bia trong hơn 180 ngày, tôi thấy tự hào và tin rằng mình không còn cần đến bia để "giải tỏa" nữa.

Khi viết những dòng này, tôi đã không uống bia trong gần 10 năm. Tôi không cực đoan đến mức tẩy chay bia rượu hoàn toàn. Trong vài dịp đặc biệt, tôi vẫn nâng ly rượu vang hay uống một ngụm bia mừng cưới bạn, nhưng không còn "sống nhờ" bia như trước. Sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt: gan đã trở lại bình thường, bụng nhỏ lại, giấc ngủ sâu hơn. Tôi có thời gian tập gym, đọc sách, chơi với con, làm vườn – những điều trước kia tôi không bao giờ nghĩ đến vì bận đi nhậu.

Quan trọng hơn, tôi tìm lại được sự tự chủ. Bỏ bia khiến tôi hiểu rằng, có những thói quen tưởng chừng vô hại, thực ra đang âm thầm kéo ta xuống. Và nếu không dừng lại, một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả giá bằng sức khỏe, sự nghiệp, hoặc cả các mối quan hệ thân thiết. Mỗi người có một lựa chọn riêng, một ngưỡng chịu đựng riêng. Nhưng nếu bạn cảm thấy bia đã bắt đầu ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe, công việc hoặc gia đình thì có lẽ đã đến lúc nên dừng lại, dù chỉ một thời gian, để lắng nghe cơ thể và tâm trí mình.

Thu Sang