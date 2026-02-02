Tuần sóng gió của TikTok mới tại Mỹ

Hơn một tuần sau khi chuyển sang liên doanh mới, TikTok Mỹ liên tiếp đối mặt với các vấn đề như bị điều tra, gặp sự cố kết nối, người dùng xóa app.

Ngày 22/1, TikTok cho biết đã hoàn tất thỏa thuận lập liên doanh TikTok USDS Joint Venture LLC, trong đó Mỹ nắm đa số cổ phần. Đây được xem là cái kết "có hậu" sau thời gian dài nền tảng video ngắn vật lộn để tồn tại ở Mỹ. Dù vậy, những ngày đầu hoạt động được đánh giá "không dễ dàng".

Một ngày sau khi TikTok ra mắt liên doanh, chủ sở hữu đã thay đổi hàng loạt chính sách bảo mật nhằm thu thập dữ liệu rộng hơn và nhanh chóng gây phản hồi tiêu cực từ người dùng. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Sensor Tower, trong 5 ngày đầu, số người dùng TikTok tại Mỹ xóa ứng dụng tăng gần 150% so với ba tháng trước đó.

Logo TikTok bên ngoài văn phòng ở California (Mỹ). Ảnh: AP

Trên mạng xã hội như X, Threads hay Reddit, nhiều người cho biết họ phải đồng ý với chính sách mới, dù thu thập thông tin nhạy cảm như "vị trí chính xác", "nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc", "xu hướng tình dục", "giới tính", "xác định người chuyển giới hoặc phi giới tính", "quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư", "thông tin tài chính".

Theo Guardian, phản ứng tiêu cực với liên minh có thể do người dùng nghi ngờ chủ sở hữu mới. Chẳng hạn, liên doanh có sự tham gia của Oracle, là nhà tài trợ cho phong trào Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA). Một số đặt câu hỏi nền tảng mới dự định làm gì với dữ liệu người dùng và những điều chỉnh chính sách càng làm dấy lên sự nghi ngờ.

Làn sóng rời bỏ TikTok Mỹ giúp các đối thủ trỗi dậy. Trong đó, Upscrolled với tính năng tương tự nhưng ít kiểm duyệt hơn đã lập tức vươn lên đứng đầu Apple App Store và thứ ba Google Play Store về số lượt tải cuối tuần qua, còn TikTok rơi xuống thứ 16 và 10 tương ứng, dù trước đó hiếm khi nằm ngoài top 10.

Hai ngày cuối tuần ngay sau khi quyền sở hữu TikTok được chuyển giao, mạng xã hội này cũng gặp trục trặc hệ thống. Cơn bão tuyết Fern khiến các trung tâm dữ liệu của Oracle bị ảnh hưởng và nhiều người phản ánh không thể tải video lên TikTok, hoặc video không có lượt xem dù có lượng người theo dõi đáng kể.

Ngoài ra, sau khi đặc vụ liên bang bắn 10 phát vào công dân Mỹ, nhiều người đã đăng video liên quan lên TikTok nhưng không có lượt xem. Hàng loạt người nổi tiếng, trong đó có thượng nghị sĩ bang California Scott Weiner, nhạc sĩ Billie Eilish, diễn viên hài Meg Stalter, cáo buộc TikTok đã "bóp nghẹt" nội dung này. Loạt báo lớn như New York Times, Variety, Independent, CNN, Washington Post sau đó cũng đồng loạt đưa tin về những nghi ngờ này.

TikTok giải thích sự cố xảy ra do bão tuyết. Oracle cũng ra tuyên bố tương tự.

Ngày 27/1, Thống đốc California Gavin Newsom cho biết bang sẽ điều tra xem TikTok có kiểm duyệt video hay không, gồm cả nội dung chỉ trích các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây được xem là động thái mở rộng phạm vi cáo buộc ứng dụng can thiệp vào việc ủng hộ ông Trump.

Giới chuyên gia đánh giá còn quá sớm để nói đến số phận của TikTok Mỹ. Tuy nhiên, các vấn đề liên tiếp trong tuần đầu tiên cho thấy ứng dụng đã gây tổn hại đến lòng tin người dùng, và chỉ cần một sai lầm khác sẽ có thể gây thiệt hại lâu dài cho nền tảng.

Ngọc Hân tổng hợp