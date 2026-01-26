Phút hỗn loạn trước khi đặc vụ liên bang bắn 10 phát vào công dân Mỹ

Alex Pretti vướng vào tình huống hỗn loạn trong lúc ghi hình các đặc vụ truy quét nhập cư ở Minnesota và bị bắn 10 phát trong chưa đầy 5 giây.

Nước Mỹ ngày 24/1 rúng động sau khi Alex Pretti, 37 tuổi, bị đặc vụ liên bang bắn chết trong lúc giới chức đang tiến hành chiến dịch truy quét nhập cư ở thành phố Minneapolis, Minnesota. Đây là công dân Mỹ da trắng thứ hai thiệt mạng từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tháng 12/2025 tăng cường lực lượng hành pháp đến bang này để tăng cường vây ráp, bắt bớ người nhập cư bất hợp pháp.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) mô tả Pretti "đã cầm súng ngắn tiếp cận lực lượng hành pháp" và khi các sĩ quan tìm cách tước vũ khí, người này đã "chống cự quyết liệt". Trong lúc đụng độ, các đặc vụ đã nổ súng bắn Pretti.

Tuy nhiên, hàng loạt video do các nhân chứng tại hiện trường quay lại đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội, cung cấp các góc nhìn khác về sự việc. Toàn bộ tình huống chỉ diễn ra trong hơn ba phút, trong đó có khoảng một phút hỗn loạn dẫn đến cái chết của Pretti.

Đặc vụ liên bang bắn chết công dân Mỹ tại Minneapolis Khoảnh khắc người đàn ông bị đặc vụ liên bang bắn ở Minneapolis, bang Minnesota hôm 24/1. Video: X/DMichaelTripi

Các video cho thấy Pretti cùng một nhóm nhỏ dân thường sáng 24/1 đứng ven đại lộ Nicollet, nơi lực lượng liên bang đang bắt người nhập cư. Lúc 8h58p11s, anh cầm điện thoại, bắt đầu xuống đường để ghi hình các đặc vụ.

Một đặc vụ đẩy hai dân thường chưa rõ danh tính, từ bên này đường sang bên kia, dồn họ về phía chiếc SUV trắng lúc 9h00p12s. Đây là lúc phút hỗn loạn bắt đầu.

Pretti vẫn giữ điện thoại và tiến lại gần chiếc xe. Nhiều người dân liên tục thổi còi, hình thức họ dùng để thể hiện sự phản đối lực lượng liên bang và cảnh báo cho người nhập cư. Đặc vụ bịt mặt tiếp tục đẩy hai người chưa rõ danh tính về phía Pretti. Người mặc áo khoác nâu bám vào Pretti, trong khi người đeo balo màu cam ngã xuống gần chiếc SUV.

9h00p50s, Pretti cố chen vào giữa hai bên và bị đặc vụ liên bang xịt hơi cay, buộc anh phải giơ tay còn lại lên che chắn.

Người mặc áo khoác nâu bám vào Alex Pretti (trái) khi đụng độ đặc vụ liên bang sáng ngày 24/1. Ảnh: ABC News

Pretti tìm cách đỡ người đeo balo màu cam đứng dậy nhưng cũng bị ngã theo. Một đặc vụ có thể đã cầm phần mũ trên áo khoác của Pretti và kéo anh ra đường. Pretti bị ba sĩ quan khống chế lúc 9h01p02s, 4 sĩ quan khác đứng vây quanh, nhưng anh không nằm hoàn toàn xuống đường, tay vẫn giữ chặt điện thoại.

Trong lúc Pretti vùng vẫy, một đặc vụ dường như đã đánh nhiều lần vào đầu anh giữa cảnh hỗn loạn. Đặc vụ mặc áo khoác xám tiến lại gần, nhiều khả năng đã tìm thấy khẩu súng bên hông phải của Pretti rồi mang vũ khí này rời đi.

Đúng lúc đó, một đặc vụ bất ngờ rút súng, ngắm vào lưng Pretti rồi bóp cò ở cự ly gần. Tiếng súng vang lên lúc 9h01p14s. Một giây sau, người này bắn thêm ba phát nữa khiến Pretti đổ sụp xuống đất.

Người này cùng một đặc vụ nữa vẫn tiếp tục bắn thêm vào Pretti, dù anh đã nằm bất động dưới mặt đường. Robert Maher, giáo sư chuyên về phân tích âm thanh tại Đại học Bang Montana, cho biết 10 phát súng đã được bắn trong chưa đầy 5 giây.

Khi tiếng súng cuối cùng vang lên, đặc vụ mặc áo khoác xám đã bước sang bên kia đường. Một sĩ quan tiếp cận để kiểm tra Pretti lúc 9h01p45s. Theo lời khai có tuyên thệ của bác sĩ đã khám nghiệm hiện trường, Pretti trúng ít nhất ba vết đạn ở lưng, có vết thương trên ngực và ở cổ.

Đặc vụ mặc áo khoác xám (phải) cầm súng của Pretti rời đi. Ảnh: ABC News

Thống đốc Minnesota Tim Walz gọi đây là sự việc "kinh hoàng" và đề nghị mở cuộc điều tra. Ông bác bỏ lập luận của giới chức liên bang rằng Pretti tạo ra mối đe dọa, cáo buộc "những người quyền lực nhất đang bóp méo câu chuyện thực sự".

Cảnh sát trưởng thành phố Minneapolis Brian O'Hara cho biết Pretti là "người sở hữu súng hợp pháp và có giấy phép để mang theo súng". Bang Minnesota cho phép người dân công khai mang súng nếu có giấy phép.

Tổng thống Donald Trump nói chính quyền đang "xem xét mọi mặt" cái chết của Pretti. Ông không bình luận liệu đặc vụ liên bang nổ súng là hợp lý hay không, song lưu ý rằng Pretti mang theo súng và hai băng đạn đến khu vực biểu tình, cho rằng "điều đó cũng không ổn".

Brian Higgins, giáo sư thỉnh giảng tại Cao đẳng John Jay về Tư pháp Hình sự, bang New York, cho rằng "có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp" liên quan vụ bắn người, bao gồm cả việc khẩu súng mà Pretti mang theo có thể đã tác động thế nào đến cách các sĩ quan nhìn nhận tình huống.

"Tuy nhiên, tôi thấy Pretti không hề đặt tay lên súng vào bất cứ thời điểm nào. Vì vậy, hoàn toàn không có mối đe dọa ở đây. Anh ấy chỉ mang theo nó", ông Higgins nói với CNN.

