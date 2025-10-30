Công cụ TikTok biến video dài thành clip ngắn

TikTok công bố tính năng Smart Split tự động chuyển video dài hơn một phút thành các đoạn ngắn, định dạng lại theo chiều dọc để phù hợp xem trên điện thoại.

TikTok cho biết công cụ AI này sẽ hữu ích với những podcast dài hoặc video ghi hình cả ngày bằng camera đeo trên người. Nhà sáng tạo nội dung chỉ cần chọn phần nội dung muốn chuyển thành video ngắn và Smart Split sẽ xử lý phần còn lại, như chọn độ dài, tạo phụ đề, thậm chí chỉnh sửa khung hình theo chiều dọc. Tính năng hiện có mặt trên toàn cầu thông qua nền tảng quản lý TikTok Studio Web.

"Nếu bạn từng dành hàng tiếng để cắt podcast thành các clip, đây chính là công cụ dành cho bạn", Kim Farrell, Giám đốc toàn cầu phụ trách nhà sáng tạo của TikTok, nói tại Hội nghị nhà sáng tạo nội dung Mỹ 2025 ngày 29/10.

Smart Split dùng AI để cắt video dài thành các clip ngắn kèm phụ đề. Ảnh: TikTok

Ngoài Smart Split, TikTok cũng giới thiệu AI Outline cho giai đoạn trước khi ghi hình. Công cụ dùng AI để làm dàn ý cho video dựa trên câu lệnh (prompt) hoặc bằng cách chọn một chủ đề được tìm kiếm nhiều trên nền tảng. Dàn ý gồm tiêu đề, hashtag, câu mở đầu thu hút người xem và ý tưởng kịch bản. Nhà sáng tạo có thể chỉnh sửa để phù hợp với phong cách riêng.

Khác với Smart Split, AI Outline được phát hành hạn chế hơn, mới khả dụng cho nhà sáng tạo TikTok trên 18 tuổi tại Mỹ, Canada và một số thị trường trước khi triển khai rộng trong những tuần tới.

Nền tảng cũng công bố bản cập nhật chính sách mới. Nhà sáng tạo đáp ứng tiêu chí như có ít nhất 10.000 người theo dõi, 100.000 lượt xem và tải lên ít nhất ba video dành cho người đăng ký trả phí trong tháng trước đó hiện có thể nhận thêm phần thưởng hàng tháng, tăng tỷ lệ doanh thu được chia từ 70% lên tối đa 90%.

TikTok và các mạng xã hội đang tăng cường AI để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Đầu tháng 10, nền tảng livestream Twitch cũng tung ra công cụ AI tương tự Smart Split, cho phép tự động tạo clip từ các buổi phát trực tiếp. Meta cũng có loạt công cụ dành cho nhà sáng tạo trên AI Studio và Vibes.

Thu Thảo (Theo The Verge, Mashable)