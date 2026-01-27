Nhiều người dùng Mỹ xóa TikTok

Số lượng người dùng Mỹ xóa TikTok tăng 150% sau khi nền tảng thông báo chuyển sang hoạt động dưới liên doanh mới tại thị trường này.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Sensor Tower, trong 5 ngày kể từ khi thành lập liên doanh mới, số người dùng TikTok tại Mỹ mỗi ngày xóa ứng dụng tăng gần 150% so với ba tháng trước đó. CNBC ghi nhận, hầu hết phản ứng liên quan đến điều khoản người dùng mới được cập nhật ngày 22/1.

Minh họa về việc xóa TikTok. Ảnh: Ngọc Hân

Trên mạng xã hội như X, Threads hay Reddit, nhiều người dùng TikTok cho biết họ phải đồng ý với chính sách mới, trong đó thu thập nhiều thông tin nhạy cảm như "nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc", "xu hướng tình dục", "giới tính", "xác định người chuyển giới hoặc phi giới tính", "quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư", "thông tin tài chính". Tuy nhiên, theo TechCrunch, đây đều là các điều khoản đã có từ tháng 8/2024 nhưng đa số không để ý.

"Nếu tôi xóa nền tảng yêu thích nhất vì điều khoản và kiểm duyệt của họ đã vượt tầm kiểm soát, các bạn cũng có thể làm được", nhà sáng tạo Dre Ronayne đăng trên Threads, thêm rằng đã gõ tài khoản TikTok gần 400.000 người theo dõi hôm 25/1.

"Nhiều người hoang mang, tất cả đang theo dõi TikTok nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra", Nadya Okamoto, một nhà sáng tạo nội dung TikTok có hơn bốn triệu người theo dõi, nói với CNBC. "Có rất nhiều cuộc thảo luận, rằng đó phải chăng là hành động kiểm duyệt, hậu quả sẽ thế nào... Mọi thứ xảy ra cùng lúc thực sự rất đáng sợ".

Trong khi đó, số khác gặp vấn đề khi đăng nội dung lên ứng dụng, do gặp tình trạng gián đoạn và không tải được video.

TikTok chưa đưa ra bình luận.

Dù số lượt gỡ app gia tăng, Sensor Tower ghi nhận lượng người dùng hoạt động TikTok tại Mỹ trong 5 ngày vẫn ổn định so với tuần trước đó. Tuy nhiên, một số ứng dụng cạnh tranh khác nhận được sự quan tâm lớn, chẳng hạn số lượt tải UpScrolled tăng 10 lần so với cùng thời gian, trong khi Skylight Social tăng 919% và Rednote (Trung Quốc) tăng 53%.

Sau thời gian dài giằng co, TikTok cho biết đã hoàn tất thỏa thuận lập liên doanh TikTok USDS Joint Venture LLC. ByteDance, công ty mẹ của TikTok, sẽ sở hữu 19,9% cổ phần trong liên doanh, trong khi 80,1% cổ phần còn lại do các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế nắm giữ. Adam Presser, từng đứng đầu mảng vận hành và bảo mật của TikTok, giữ chức CEO. Động thái mới kết thúc nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm đảm bảo tương lai lâu dài của TikTok tại Mỹ, giải quyết những lo ngại rằng ứng dụng này gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

Liên doanh có trụ sở tại Mỹ, hoạt động như một "thực thể độc lập", do hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, đa số là người Mỹ, điều hành. Hội đồng gồm Shou Chew - CEO TikTok, Timothy Dattels - cố vấn cấp cao của TPG Global, Mark Dooley - Giám đốc Susquehanna International Group, Egon Durban - đồng CEO Silver Lake, Raul Fernandez - CEO DXC Technology, Kenneth Glueck - Phó chủ tịch điều hành Oracle và David Scott - Giám đốc chiến lược và an toàn của MGX.

Ngọc Hân (theo CNBC, TechCrunch)