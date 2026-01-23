TikTok lập liên doanh, chọn CEO mới tại Mỹ

Sau thời gian dài giằng co, TikTok cho biết đã hoàn tất thỏa thuận lập liên doanh do Mỹ nắm đa số cổ phần để tiếp tục hoạt động tại nước này.

Trong thông báo mới của TikTok ngày 22/1, công ty mẹ ByteDance sẽ sở hữu 19,9% cổ phần trong liên doanh có tên TikTok USDS Joint Venture LLC. 80,1% cổ phần còn lại do các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế nắm giữ. Adam Presser, từng đứng đầu mảng vận hành và bảo mật của TikTok, giữ chức CEO của liên doanh.

Liên doanh có trụ sở tại Mỹ, hoạt động như một "thực thể độc lập", do hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, đa số là người Mỹ, điều hành. Hội đồng gồm: Shou Chew - CEO TikTok, Timothy Dattels - cố vấn cấp cao của TPG Global, Mark Dooley - Giám đốc Susquehanna International Group, Egon Durban - đồng CEO Silver Lake, Raul Fernandez - CEO DXC Technology, Kenneth Glueck - Phó chủ tịch điều hành Oracle và David Scott - Giám đốc chiến lược và an toàn của MGX.

Động thái mới kết thúc nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm đảm bảo tương lai lâu dài của TikTok tại Mỹ, giải quyết những lo ngại rằng ứng dụng này gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

"Liên doanh do Mỹ sở hữu đa số cổ phần sẽ hoạt động theo các biện pháp an toàn được quy định rõ ràng nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, thông qua các biện pháp bảo vệ dữ liệu toàn diện, an ninh thuật toán, kiểm duyệt nội dung và đảm bảo phần mềm cho người dùng Mỹ", TikTok cho biết.

Rắc rối của TikTok bắt đầu khi ông Donald Trump tuyên bố cấm ứng dụng này trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tình hình leo thang vào năm 2024 khi cựu tổng thống Joe Biden ký đạo luật yêu cầu phiên bản TikTok tại Mỹ tách khỏi ByteDance, nếu không sẽ bị cấm tại nước này.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump nhiều lần trì hoãn thực thi đạo luật, tìm kiếm thỏa thuận nhằm chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động của TikTok tại Mỹ cho người Mỹ. Khi phê duyệt thỏa thuận vào mùa thu năm ngoái, ông đặt thời hạn ngày 23/1 để các bên hoàn tất giao dịch.

TikTok ký thỏa thuận "bán mình" vào tháng trước và hiện hoàn tất thành lập liên doanh mới. Đây sẽ là tin tốt cho 200 triệu người dùng TikTok tại Mỹ, trong đó nhiều người dựa vào nền tảng video ngắn để giải trí, cập nhật tin tức thậm chí kiếm sống.

Thu Thảo (Theo CNBC, Reuters, CNN)