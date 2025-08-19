Truyền thông Thái Lan dậy sóng vì Bích Tuyền nghỉ giải thế giới

Thái LanNguyễn Thị Bích Tuyền trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Thái Lan, sau khi rút khỏi tuyển Việt Nam trước giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

Hai tờ báo lớn có chuyên trang bóng chuyền là Thairath và Siam Sport đều đưa tin về Bích Tuyền ra trang chủ. Bài đăng trên fanpage Thairath có 19 triệu người theo dõi, cũng thu về gần 13.000 tương tác sau ba tiếng. Những kênh truyền thông lớn như Khaosod, Sanook, hay Amarin TV cũng

"Khẩn cấp! Siêu sao bóng chuyền Việt Nam Bích Tuyền rút khỏi đội tuyển và không tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới ở Thái Lan", Thairath giật tít.

Thairath đưa tin về việc Nguyễn Thị Bích Tuyền không dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Ảnh: Chụp màn hình

Siam Sport thì đặt câu hỏi: "Bích Tuyền rút khỏi giải vô địch thế giới 2025, có thể để tránh kiểm tra giới tính?".

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông báo Bích Tuyền xin rút với lý do gia đình. HLV trưởng đội tuyển Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ trước quyết định của học trò, một ngày trước khi toàn đội sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới 2025.

Thairath cho rằng việc rút lui này diễn ra khi có tin đồn Thái Lan sẽ yêu cầu Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) kiểm tra giới tính một số VĐV Việt Nam. Trong khi đó, Bích Tuyền là nhân tố chủ chốt giúp Việt Nam lần đầu hạ Thái Lan để vô địch SEA V-League chặng hai 2025.

"Việc Tuyền rút lui ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Việt Nam tại giải thế giới", bài viết của Thairath có đoạn. "Nó còn khiến người hâm mộ bóng chuyền Đông Nam Á nghi ngờ rằng điều này có thể liên quan đến áp lực từ các yếu tố ngoài sân cỏ".

Siam Sport thì bình luận: "Sự biến mất của Tuyền trở thành chủ đề nóng trên mạng, khi nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi liệu điều này có liên quan đến việc kiểm tra giới tính trước trận hay không. Bích Tuyền từ lâu đã bị nghi ngờ vì vóc dáng và cơ bắp trông khác hơn một nữ VĐV bóng chuyền".

Nguyễn Thị Bích Tuyền ăn mừng khi Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 để vô địch chặng hai giải bóng chuyền nữ SEA V-League 2025, tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, ngày 10/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Bóng chuyền là một trong ba môn thể thao được hâm mộ nhất tại Thái Lan, bên cạnh bóng đá và Muay. Bích Tuyền trở thành cầu thủ được nhiều người hâm mộ, nhưng cũng chịu nhiều nghi ngờ từ dư luận Thái Lan, đặc biệt sau khi lập kỷ lục ghi 45 điểm để hạ Thái Lan hôm 10/8.

Nghi ngờ càng tăng cao khi một cầu thủ Việt Nam bị FIVB cấm thi đấu do không đủ điều kiện ở giải U21 thế giới 2025 tại Indonesia. Việt Nam bị xử thua 4 trận, mất suất dự vòng 1/8 và đứng vị trí thứ 19 chung cuộc. VFV cũng gửi đơn khiếu nại lên FIVB để làm rõ các vấn đề và tránh án phạt nặng hơn.

Bích Tuyền sinh năm 2000, tại Vĩnh Long, cao 1,88 m. Cô thi đấu cho CLB bóng chuyền địa phương giai đoạn 2016-2020, trong đó năm 2019 khoác áo Bình Điền Long An theo diện cho mượn. Từ 2021, cô gia nhập CLB Ninh Bình. Sự xuất hiện của Bích Tuyền giúp thay đổi diện mạo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong hai năm qua ở sân chơi châu lục và thế giới.

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 ở bốn thành phố tại Thái Lan. 32 đội chia làm tám bảng thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng 1/8.

Việt Nam nằm ở bảng G tại Phuket, lần lượt gặp Ba Lan ngày 23/8, Đức 25/8 và Kenya 27/8.

Trung Thu