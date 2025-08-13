VFV: 'Việt Nam không làm giả hồ sơ cầu thủ U21 bóng chuyền'

Hà NộiTổng thư ký Lê Trí Trường khẳng định Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) làm đúng các quy định khi tham gia giải bóng chuyền U21 thế giới, nhưng vẫn gặp rủi ro.

"Đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này nên Liên đoàn cũng như Ban huấn luyện, các cầu thủ đều vô cùng bất ngờ. Nhưng, cho rằng chúng tôi vi phạm là không đúng", Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường nói với VnExpress chiều 13/8. "Tôi khẳng định VĐV và Liên đoàn đã nộp đầy đủ giấy tờ theo quy định, không gian lận hay làm sai lệch hồ sơ lý lịch".

Tuyên bố của ông Trường được đưa ra gần một ngày sau khi Liên đoàn bóng chuyền Thế giới (FIVB) cáo buộc Việt Nam có một VĐV vi phạm tư cách thi đấu, rồi xử thua 0-3 ở bốn trận tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025. Thông cáo không nêu rõ vi phạm, nhưng truyền thông Thái Lan, Indonesia khẳng định liên quan đến vấn đề giới tính.

Ban huấn luyện và cầu thủ Việt Nam tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025. Ảnh: Volleyball World

Điều lệ giải năm nay quy định lý lịch VĐV được chứng thực bằng giấy khai sinh. Việc này phải được hoàn thành trước giải và được chốt lại một lần nữa vào cuộc họp kỹ thuật một ngày trước trận ra quân. Đến tối 11/8, một ngày trước lượt trận cuối cùng ở vòng bảng, ban huấn luyện Việt Nam báo về VFV rằng Ban tổ chức yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân của ba cầu thủ, trong đó có giấy khai sinh bản gốc, cùng thủ tục lấy mẫu máu và nước tiểu.

Thông qua gia đình và CLB chủ quản, VFV đã dịch thuật rồi chuyển sang FIVB. Mọi thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, giới tính, thông tin bố mẹ đều trùng khớp. Nhưng, một VĐV có giấy khai sinh làm chậm một năm so với ngày sinh, một VĐV khác làm chậm hai năm. Điều này khiến hai VĐV vắng mặt ở trận gặp Puerto Rico ngày 12/8.

"Chúng tôi giải thích rằng sự chậm trễ là do VĐV ở vùng quê, và việc này thường xảy ra ở Việt Nam thời đó", ông Trường cho hay. "FIVB chấp thuận lý giải này. Nhưng đến đêm 12/8, họ vẫn kết luận một VĐV không đủ điều kiện thi đấu và đưa ra án phạt".

Tổng thư ký VFV thừa nhận ban tổ chức có quyền kiểm tra cá nhân khi có ý kiến từ đội khác, nhưng cũng cho rằng FIVB nên khuyến cáo để các liên đoàn thành viên chuẩn bị và định hướng nếu có các quy định mới nằm ngoài điều lệ. "Nếu được như vậy, VFV sẽ có thêm điều kiện trao đổi với các CLB, VĐV để rà soát nhằm đảm bảo đúng luật", ông nói thêm.

Khi được hỏi về vấn đề giới tính VĐV, ông Trường cho biết FIVB như nhiều liên đoàn thế giới khác chỉ khuyến cáo vì chuyện này có tính riêng tư. "Họ không bắt buộc kiểm tra, chỉ dựa vào giấy khai sinh làm cơ sở pháp lý. Nhưng có thể kiểm tra nếu có khiếu nại từ các đội bóng khác", Tổng thư ký VFV nói. "Tuy nhiên, chỉ số thế nào là vượt chuẩn, thế nào là vi phạm thì không được quy định rõ trong điều lệ".

Việt Nam (áo đỏ) thắng Ai Cập 3-1 ở trận phân bậc từ 17 đến 24 tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, tại Surabaya, Indonesia ngày 13/8/2025. Ảnh: Volleyball World

Đại diện VFV cảm thấy tiếc khi sự việc xảy ra sau khi kết thúc vòng bảng, thời điểm Việt Nam chuẩn bị cho vòng 1/8. "Nếu họ kiểm tra từ trước khi thi đấu, dù chưa biết VĐV đúng hay sai, chúng tôi cũng có thể chuẩn bị phương án thi đấu khác", ông Trường chia sẻ. "Giờ thành tích vòng bảng bị hủy gây thiệt thòi rất lớn cho các cầu thủ trẻ".

Trong hôm nay, VFV đã xin tham vấn từ các cơ quan chức năng, luật sư để gửi văn bản khiếu nại chính thức đến FIVB. Họ cũng đề nghị được giải thích rõ hơn các điều khoản vi phạm để đảm bảo quyền lợi VĐV và uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Bên cạnh đó, VFV cũng trao đổi để thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh nắm được tinh thần và không bị dao động. "Cho dù thi đấu ở nhóm nào đi chăng nữa thì cũng phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Mong các cầu thủ giữ vững tâm lý trên sân. Việc còn lại sẽ do chúng tôi xử lý", ông Trường cho biết.

Chiều nay, Việt Nam đã đánh bại Ai Cập 3-1 ở vòng phân bậc từ 17 đến 24, sẽ gặp Chile hoặc Mexico vào ngày 15/8. Nếu thắng, Việt Nam sẽ vào trận tranh vị trí thứ 17, gặp đội thắng trong cặp Canada – Cộng hòa Dominican.

