Trung Quốc tuyên bố kiểm soát được ổ dịch Tây An

Ca nhiễm mới tại thành phố Tây An giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần, sau hai tuần áp dụng lệnh phong tỏa.

"Dù ca nhiễm vẫn ở mức cao suốt nhiều ngày, đà tăng nhanh chóng trong cộng đồng đã được kiểm soát so với giai đoạn đầu bùng phát. Xu hướng chung cho thấy đồ thị ca nhiễm mới đang đi xuống", Phó giám đốc Ủy ban Y tế tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp báo hôm nay.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, ghi nhận 35 ca nhiễm mới, mức thấp nhất suốt nhiều tuần qua sau khi trải qua hai tuần phong tỏa nghiêm ngặt.

Một điểm xét nghiệm tại thành phố Tây An của Trung Quốc hôm 4/1. Ảnh: AFP.

Nhiều địa phương khác cũng duy trì những biện pháp hạn chế chặt chẽ dù chỉ phát hiện số lượng nhỏ ca nhiễm mới. Thành phố Vũ Châu với gần 1,2 triệu dân ở tỉnh Hà Nam áp lệnh phong tỏa hôm 4/1 sau khi ghi nhận ba ca nCoV không triệu chứng.

Thành phố Trịnh Châu ở Hà Nam cũng phong tỏa một phần sau khi ghi nhận hai ca nhiễm nCoV có triệu chứng và 9 trường hợp không triệu chứng. Giới chức cho biết đã truy vết 500 người tiếp xúc với hai ca nhiễm này, chủ yếu liên quan tới các phòng chơi mạt chược và gia đình tụ họp.

Trung Quốc theo đuổi chiến lược "không Covid" bằng các biện pháp siết chặt hạn chế biên giới và sẵn sàng áp lệnh phong tỏa, cách ly, truy vết và xét nghiệm diện rộng từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát. Tuy nhiên, chiến lược này đang chịu áp lực lớn với hàng loạt cụm dịch bùng phát gần đây và chỉ còn một tháng nữa là tới Olympic Mùa đông.

Số ca Covid-19 Trung Quốc thấp hơn so với nhiều quốc gia khác, nhưng ca nhiễm mới trong vài tuần gần đây cao chưa từng thấy kể từ tháng 3/2020. Ổ dịch ở Tây An đã ghi nhận hơn gần 1.700 ca nhiễm kể từ ngày 9/12/2021, dù số ca dương tính trong vài ngày qua bắt đầu giảm so với tuần trước.

Vũ Anh (Theo AFP)