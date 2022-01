Trung Quốc phong tỏa thêm thành phố triệu dân

Chính quyền Vũ Châu, thành phố 1,17 triệu dân thuộc tỉnh Hà Nam, áp lệnh phong tỏa sau khi phát hiện ba ca nCoV không triệu chứng.

Theo lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 3/1, người dân ở khu vực trung tâm thành phố Vũ Châu "không được ra ngoài", tất cả khu dân cư sẽ lập chốt kiểm soát và rào chắn để thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.

Thành phố cũng thông báo ngừng hoạt động xe buýt và taxi, đồng thời đóng cửa các trung tâm mua sắm, bảo tàng và điểm tham quan du lịch. Lệnh phong tỏa được ban hành sau khi Vũ Châu phát hiện 3 ca nCoV không triệu chứng.

Xét nghiệm Covid-19 tại thành phố Vũ Châu ngày 3/1. Ảnh: Global Times

Đây là thành phố triệu dân thứ hai của Trung Quốc đang phải chịu lệnh phong tỏa. Tây An, thành phố 13 triệu dân thuộc tỉnh Thiểm Tây, đã áp lệnh phong tỏa từ ngày 23/12/2021 để ngăn ổ dịch lây lan.

Trung Quốc theo đuổi chiến lược "Không Covid" bằng các biện pháp siết chặt hạn chế biên giới và sẵn sàng áp lệnh phong tỏa, cách ly, truy vết và xét nghiệm diện rộng từ khi Covid-19 bắt đầu bùng phát. Tuy nhiên, chiến lược này đang chịu áp lực lớn với hàng loạt cụm dịch bùng phát gần đây và chỉ còn một tháng nữa là tới Olympic Mùa đông.

Nước này hôm nay ghi nhận thêm 175 ca Covid-19, trong đó có 95 ca ở Tây An, 5 ca ở tỉnh Hà Nam và 8 ca ở một cụm dịch liên quan tới nhà máy may ở thành phố Ninh Ba, miền đông đất nước.

Số ca Covid-19 Trung Quốc thấp hơn so với nhiều quốc gia khác, nhưng số ca nhiễm mới trong vài tuần gần đây cao chưa từng thấy kể từ tháng 3/2020. Ổ dịch ở Tây An đã ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm kể từ 9/12/2021, dù số ca dương tính trong vài ngày qua bắt đầu giảm so với tuần trước.

Hồng Hạnh (Theo AFP)