Trung Quốc tố Mỹ vi phạm quy định WTO

Trung Quốc nói việc Mỹ tước tình trạng thương mại đặc biệt của Hong Kong vi phạm các quy tắc của WTO và không phục vụ lợi ích của Washington.

Tại cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh hôm nay, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nói rằng tình trạng thương mại đặc biệt của Hong Kong đã được toàn bộ thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) công nhận và không chỉ phụ thuộc vào Mỹ.

"Nếu Mỹ xem thường các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế và áp đặt các biện pháp đơn phương theo luật Mỹ, điều đó sẽ vi phạm quy tắc của WTO và cũng không phục vụ lợi ích của Mỹ", Cao Phong nói.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong tại một buổi họp báo năm 2018. Ảnh: AP.

Phát biểu được người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố sẽ thu hồi các đặc quyền thương mại đã cấp cho Hong Kong sau khi quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh cho thành phố. Việc tước bỏ tình trạng thương mại đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến hiệp ước dẫn dộ song phương, quan hệ thương mại và quy định xuất khẩu giữa Mỹ và Hong Kong.

Cao Phong nhắc lại quan điểm của giới lãnh đạo Trung Quốc rằng luật an ninh sẽ không làm suy yếu quyền tự trị của Hong Kong. "Luật an ninh cũng sẽ không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài", ông nói thêm.

Luật an ninh Hong Kong đang được Ủy ban Thường vụ quốc hội Trung Quốc soạn thảo, dự kiến được ban hành vào tháng 8, trong đó cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu.

Bất chấp những cam kết của Trung Quốc, giới chức nhiều nước bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" cũng như ảnh hưởng đến các quyền của người dân tại thành phố.

Huyền Lê (Theo AFP)