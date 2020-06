Trung Quốc sắp thảo luận chi tiết luật an ninh Hong Kong

Cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc sẽ thảo luận dự thảo luật an ninh Hong Kong trong tuần này, trong đó nêu rõ 4 hành vi bị cấm.

Dự thảo hôm nay được đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPC), tức quốc hội Trung Quốc, sau khi quốc hội bỏ phiếu thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong hồi cuối tháng 5. Ủy ban Thường vụ, cơ quan ra quyết sách hàng đầu của Trung Quốc, sẽ họp và thảo luận vào ngày 20/6.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua cho biết dự thảo "nêu rõ" 4 hành vi bị cấm, gồm ly khai, lật đổ chính quyền, hành động khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài, bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh, cũng như các biện pháp xử phạt hình sự đối với những tội danh này.

Dự thảo luật an ninh Hong Kong trước đó không được đưa vào chương trình nghị sự trong phiên họp lần này của Ủy ban Thường vụ.

Người Hong Kong biểu tình phản đối dự luật an ninh hôm 25/5. Ảnh: Reuters.

Ngôn ngữ trong dự thảo dường như đã trở nên cứng rắn hơn bản đề xuất được đưa ra tại kỳ họp quốc hội tháng trước, hình sự hóa "việc thông đồng với các lực lượng nước ngoài và bên ngoài" thay vì "sự can thiệp của nước ngoài và bên ngoài vào các vấn đề Hong Kong".

Hong Kong năm ngoái đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm tới xét xử tại những khu vực thành phố chưa có hiệp ước dẫn độ, gồm Trung Quốc đại lục. Sau khi chính quyền hủy bỏ dự luật, hàng nghìn người vẫn biểu tình để yêu cầu giới chức đáp ứng các yêu cầu như Trưởng đặc khu Carrie Lam từ chức, mở cuộc điều tra độc lập về hành vi bạo lực của cảnh sát với người biểu tình, miễn tội cho những người bị bắt, rút lại việc coi các cuộc biểu tình là hành vi bạo loạn và khởi động quá trình cải cách chính trị đang bị đình trệ của đặc khu.

Vài ngày trước khi quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong, hàng nghìn người Hong Kong cũng đã xuống đường biểu tình. Cảnh sát sử dụng vòi rồng, hơi cay để giải tán đám đông và bắt hàng trăm người, bao gồm trẻ vị thành niên.

Nhiều người Hong Kong lo ngại luật an ninh mới có thể áp dụng hồi tố và khiến những người bị truy tố trong các cuộc biểu tình năm ngoái chịu bản án nặng hơn theo luật mới. Giới chức Bắc Kinh và Hong Kong liên tục khẳng định luật sẽ tập trung vào những "kẻ gây rối" đe dọa tới an ninh quốc gia và người dân Hong Kong không có lý do gì để lo lắng về nó.

Ngoại trưởng các nước G7 hôm 17/6 ra tuyên bố chung, kêu gọi Trung Quốc xem xét lại luật an ninh Hong Kong và bày tỏ "quan ngại sâu sắc" rằng luật này có thể sẽ đe dọa các quyền và sự tự do của đặc khu Hong Kong. Trung Quốc cho biết họ "kiên quyết phản đối" ý kiến từ các ngoại trưởng G7 và khẳng định "quyết tâm" thực thi luật pháp của Bắc Kinh "không hề nao núng".

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)