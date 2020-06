Hong Kong lập đội cảnh sát sẵn sàng thực thi luật an ninh mới

Cảnh sát trưởng Hong Kong cho biết một đơn vị cảnh sát chuyên trách đang được thành lập và sẵn sàng thực thi luật an ninh mới.

"Đơn vị mới có khả năng thu thập thông tin tình báo, điều tra và cũng có tổ hành động", cảnh sát trưởng Hong Kong John Lee Ka-chiu hôm 10/6 cho hay về lực lượng cảnh sát đang được thành lập để thực hiện nhiệm vụ ngay ngày đầu tiên luật an ninh mới có hiệu lực. "Chúng tôi cũng có chiến lược phát triển lâu dài cho đơn vị chuyên trách này".

Lee cho biết Chris Tang Ping-keung, ủy viên cảnh sát Hong Kong, sẽ phụ trách đơn vị mới. Ông không tiết lộ lực lượng này sẽ hợp tác thế nào với công an Trung Quốc đại lục, nhưng thừa nhận sẽ liên quan rất nhiều.

"Chắc chắn rằng nhà chức trách ở đại lục sẽ có mạng lưới thu thập thông tin tình báo lớn hơn, mức độ phân tích tình báo cao hơn", Lee nói. "Họ sẽ nhìn bao quát được mọi thứ. Vì vậy, họ sẽ cho chúng tôi biết bức tranh toàn cảnh, những điều mà chúng tôi, vốn chỉ là lực lượng cấp thành phố, không nắm được nếu chỉ sử dụng thông tin thu được".

Cảnh sát chống bạo động Hong Kong đứng gác trước một cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố hôm 9/6. Ảnh: AFP.

Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cho hay lực lượng an ninh mới của Hong Kong sẽ hợp tác với các cơ quan an ninh đại lục trong các hoạt động chung.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 11/6 đưa tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước này đang "làm việc suốt ngày đêm" để soạn thảo luật an ninh mới. Kennedy Wong Ying-ho, phó tổng thư ký Liên minh Hong Kong, một nhóm thân Bắ Kinh do các cựu trưởng đặc khu cũ dẫn đầu, cho hay luật an ninh mới có thể sẽ có hiệu lực trong vòng một tháng. Ông không nói rõ thời hạn một tháng này được tính từ bây giờ hay từ khi luật được thông qua.

Căng thẳng tại Hong Kong gia tăng sau khi quốc hội Trung Quốc cuối tháng trước thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong. Luật mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở tại đặc khu.

Giới chức nhiều nước, gồm Mỹ, Anh, Nhật, Australia, Canada cũng như các nhóm nhân quyền và doanh nghiệp quốc tế bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, trong khi Trung Quốc khẳng định luật an ninh Hong Kong là cần thiết nhằm duy trì vững chắc nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" cùng sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)