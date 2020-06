Trung Quốc phản đối tuyên bố G7 về luật an ninh Hong Kong

Trung Quốc cho biết họ "kiên quyết phản đối" ý kiến từ các ngoại trưởng G7 về việc xem xét lại luật an ninh Hong Kong.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối lời nói và hành động của Mỹ can thiệp vào các vấn đề Hong Kong cũng như kiên quyết phản đối tuyên bố của các ngoại trưởng G7 về những tình hình liên quan đến Hong Kong", ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương, nói trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Hawaii hôm nay.

Tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm ông Dương đã khẳng định "quyết tâm" thực thi luật pháp của Bắc Kinh "không hề nao núng".

Ngoại trưởng các nước G7 hôm 17/6 ra tuyên bố chung, kêu gọi Trung Quốc xem xét lại luật an ninh Hong Kong và bày tỏ "quan ngại sâu sắc" rằng luật này có thể sẽ đe dọa các quyền và sự tự do của đặc khu Hong Kong. G7 bao gồm các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ.

Ông Dương Khiết Trì (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Bộ Ngoại giao Mỹ tháng 11/2018. Ảnh: Reuters.

Nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong đã được quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu thông qua hồi cuối tháng trước. Luật an ninh mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Luật cũng có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở trong thành phố.

Một số người dân Hong Kong lo ngại luật an ninh mới có thể được áp dụng hồi tố và khiến những người bị truy tố trong các cuộc biểu tình năm ngoái có thể chịu bản án nặng hơn theo luật mới.

Giới chức Bắc Kinh và Hong Kong liên tục khẳng định luật sẽ tập trung vào những "kẻ gây rối" đe dọa tới an ninh quốc gia và người dân Hong Kong không có lý do gì để lo lắng về nó.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố luật an ninh sẽ củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển. Trong khi đó, Trưởng đặc khu Carrie Lam gọi những người muốn ngăn luật an ninh là "kẻ thù của nhân dân".

Ngọc Ánh (Theo AFP)