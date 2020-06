Hong Kong nói Anh báo cáo sai lệch về luật an ninh

Chính quyền Hong Kong cho rằng báo cáo của Anh về luật an ninh sắp được Trung Quốc áp với đặc khu là "sai lệch và thiên kiến".

"Bình luận của bất kỳ bên nào cho rằng luật an ninh mới làm suy yếu các quyền tự do của người dân Hong Kong và chính sách 'một quốc gia, hai chế độ' đều là những suy đoán gieo rắc hoang mang và đơn giản là ngụy biện", chính quyền Hong Kong hôm nay tuyên bố.

Theo tuyên bố, Hong Kong "kiên quyết phản đối những nhận xét sai lệch và thiên kiến về luật an ninh cũng như mức độ tự trị cao ở đặc khu", sau khi Ngoại trưởng Anh Dominic Raab trình chính phủ nước này bản báo cáo liên quan vấn đề Hong Kong.

Báo cáo của ông Raab cho rằng luật an ninh mà Bắc Kinh sắp áp với Hong Kong "vi phạm rõ ràng nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc và vi phạm chính sách một quốc gia, hai chế độ", kể từ khi thuộc địa cũ của Anh được trả về Trung Quốc năm 1997.

Ngoại trưởng Anh cũng cho rằng giải pháp cho tình trạng bất ổn kéo dài gần một năm qua ở Hong Kong phải do đặc khu đưa ra, không phải được Bắc Kinh áp xuống.

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam trong phiên họp quốc hội Trung Quốc sáng 22/5. Ảnh: Reuters.

Quốc hội Trung Quốc hồi cuối tháng 5 thông qua một nghị quyết xây dựng luật an ninh đối với Hong Kong. Luật an ninh mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Luật cũng có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở trong thành phố.

Dự luật làm dấy lên mối lo ngại về số phận chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao khi đặc khu được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997, cũng châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên đường phố Hong Kong.

Bắc Kinh bác bỏ các lo ngại, khẳng định luật an ninh trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển. Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam cũng tuyên bố luật an ninh không vi phạm quyền và tự do của người dân Hong Kong, mà chỉ nhằm vào nhóm thiểu số cực đoan.

Cảnh sát trưởng Hong Kong John Lee Ka-chiu hôm 10/6 cho hay một đơn vị cảnh sát chuyên trách đang được thành lập và sẵn sàng thực thi luật an ninh mới, ngay khi luật này có hiệu lực.

Cùng với Anh, nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Canada, Australia, và cả Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền, tự do cũng như quyền tự trị cao của Hong Kong.

Mai Lâm (Theo Reuters)