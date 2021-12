Ca Covid-19 tiếp tục tăng, Trung Quốc siết phong tỏa

Trung Quốc ghi nhận hơn 200 ca nhiễm mới, cao nhất sau 21 tháng, giới chức siết phong tỏa và thêm hàng trăm nghìn người được lệnh ở nhà.

Trung Quốc hôm nay báo cáo thêm 209 ca Covid-19, mức tăng cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Mức tăng này không đáng kể so với châu Âu và Mỹ, nhưng giới chức đã áp đặt những gì họ gọi là hạn chế "nghiêm ngặt nhất" có thể ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nơi 13 triệu dân đã bị phong tỏa 6 ngày.

Các thành phố gần đó cũng ghi nhận ca nhiễm liên quan đợt bùng phát ở Tây An. Diên An, cách Tây An khoảng 300 km, hôm nay đóng cửa doanh nghiệp và yêu cầu hàng trăm nghìn người dân ở một quận ở nhà.

Lệnh phong tỏa ở Tây An là đợt phong tỏa lớn nhất ở Trung Quốc từ khi thành phố Vũ Hán với quy mô tương tự bị phong tỏa đầu năm 2020.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hôm 21/12. Ảnh: AFP.

Giới chức Tây An đã thiết lập hơn 4.400 điểm lấy mẫu và triển khai hơn 100.000 người tham gia lấy mẫu trong vòng xét nghiệm mới nhất. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy người dân đeo khẩu trang, xếp hàng chờ xét nghiệm trên đường phố và trung tâm thể thao.

Người dân Tây An bị cấm lái xe và mỗi gia đình cử một người ra ngoài mua hàng hóa ba ngày một lần. Nhiều người đã lên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

"Tôi sắp bị bỏ đói", một người viết trên Weibo. "Không có thức ăn, khu nhà của tôi không cho tôi ra ngoài và tôi sắp hết mì gói. Xin hãy giúp đỡ!".

"Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào rằng mọi thứ vẫn ổn", một người khác cho hay. "Nguồn cung dồi dào cũng sẽ vô dụng nếu không thực sự cung cấp cho mọi người".

Giới chức khẳng định nguồn cung vẫn ổn định, trong khi duy trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ ra và vào Tây An. Sinh viên cũng đã bị cấm rời khỏi ký túc xá, trừ khi cần thiết.

Trung Quốc, nơi nCoV xuất hiện cách đây hai năm, duy trì chiến lược "không Covid", gồm hạn chế biên giới chặt chẽ, kéo dài thời gian cách ly và phong tỏa khu vực bùng dịch, trong bối cảnh Bắc Kinh chuẩn bị chào đón hàng nghìn người nước ngoài đến tham dự Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2/2022. Nước này ghi nhận tổng cộng 101.486 ca nhiễm và 4.636 ca tử vong.

Huyền Lê (Theo AFP)