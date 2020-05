Trung Quốc nói không để Mỹ 'bắt cóc' Liên Hợp Quốc

Trung Quốc cảnh báo không để Mỹ "bắt cóc" Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi Washington và London đưa luật an ninh Hong Kong lên tổ chức này.

"Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không phải công cụ Mỹ có thể thao túng theo ý muốn. Trung Quốc và những nước duy trì công lý ở cấp độ quốc tế sẽ không cho phép Mỹ bắt cóc hội đồng này cho mục đích riêng của họ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.

Ông Triệu cũng cảnh báo Bắc Kinh sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết nếu Mỹ khăng khăng can thiệp vào các vấn đề nội bộ cũng như có hành động đáp trả dự luật an ninh Hong Kong đã được quốc hội Trung Quốc (NPC) phê chuẩn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm nước này đã giao thiệp chính thức với Mỹ, Anh, Canada và Australia để đáp lại tuyên bố chung của 4 nước chỉ trích Bắc Kinh vi phạm các nghĩa vụ quốc tế với Hong Kong.

Sau khi Trung Quốc từ chối đề nghị của phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc về việc đưa dự luật an ninh Hong Kong vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, Mỹ và Anh đã vận động thành công một cuộc thảo luận không chính thức về dự luật vào 29/5. Chi tiết về cuộc thảo luận chưa được công bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 24/2. Ảnh:AP.

Luật an ninh Hong Kong cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc cũng có thể thiết lập cơ sở trong thành phố. Bộ Công an Trung Quốc đã cam kết hướng dẫn và hỗ trợ" cảnh sát Hong Kong sau khi quốc hội thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh.

Tuyên bố mạnh mẽ của Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn với luật an ninh Hong Kong và sẽ công bố biện pháp trong tuần này.

Mỹ, Anh, Nhật, Canada, Australia, và EU trước đó lên tiếng bày tỏ quan ngại về dự luật an ninh Hong Kong, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền, tự do cũng như quyền tự trị cao của Hong Kong.

Thủ tướng Trung Quốc khẳng định luật an ninh Hong Kong không đồng nghĩa với việc Bắc Kinh từ bỏ mô hình "một quốc gia, hai chế độ" với Hong Kong, mà nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài cho mô hình này cũng như tăng cường sự thịnh vượng của đặc khu.

Ngọc Ánh (Theo AFP)