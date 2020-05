Trung Quốc tuyên bố đáp trả mọi hành động của Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết nước này đã giao thiệp chính thức với Mỹ, Anh, Canada và Australia để đáp lại tuyên bố chung của 4 nước chỉ trích Bắc Kinh vi phạm các nghĩa vụ quốc tế với Hong Kong.

Ông Triệu cho biết Trung Quốc sẵn sàng thực hiện bất cứ biện pháp cần thiết nào nếu Mỹ khăng khăng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước này và hành động đáp trả dự luật an ninh Hong Kong đã được quốc hội Trung Quốc (NPC) phê chuẩn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Hong Kong cũng cảnh báo Mỹ không can thiệp vào luật an ninh quốc gia do chính phủ trung ương đưa ra, thêm rằng việc Washington hủy "trạng thái đặc biệt" của đặc khu có thể gây bất lợi cho nền kinh tế đôi bên.

"Bất kỳ lệnh trừng phạt nào cũng là con dao hai lưỡi. Nó sẽ không chỉ tổn hại cho lợi ích của Hong Kong mà còn gây thiệt hại đáng kể với chính phủ Mỹ", chính quyền đặc khu ra tuyên bố hôm 28/5.

Từ năm 2009 đến 2018, thặng dư thương mại của Mỹ và đặc khu Hong Kong là 297 tỷ USD, cao nhất trong tất cả các đối tác thương mại của Washington. Khoảng 1.300 công ty Mỹ cũng đặt trụ sở tại Hong Kong.

Năm 2019, Mỹ ban hành luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong, yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ hàng năm có trách nhiệm xác nhận Hong Kong còn duy trì quyền tự chủ hay không, để đặc khu được hưởng ưu đãi thương mại từ Mỹ.

Hong Kong hưởng những ưu đãi như được mua các công nghệ nhạy cảm, đảm bảo trao đổi tự do giữa đồng đô Mỹ và đô Hong Kong, đàm phán các thỏa thuận thương mại và đầu tư độc lập với Bắc Kinh. Trạng thái đặc biệt còn giúp cư dân Hong Kong tránh các hạn chế về thị thực áp dụng cho cư dân Trung Quốc đại lục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ với luật an ninh Hong Kong và công bố biện pháp trong tuần này. Ông chủ Nhà Trắng là người quyết định có tước "tình trạng đặc biệt" Hong Kong đang được hưởng hay không.

Luật an ninh Hong Kong cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc cũng có thể thiết lập cơ sở trong thành phố. Bộ Công an Trung Quốc đã cam kết "hướng dẫn và hỗ trợ" cảnh sát Hong Kong sau khi quốc hội thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh.

Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định luật an ninh Hong Kong được xây dựng để duy trì vững chắc nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" cũng như sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)