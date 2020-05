Hong Kong bắt gần 100 trẻ em vì tham gia biểu tình

Cảnh sát Hong Kong bắt gần 100 trẻ em trong hơn 390 người biểu tình chống dự luật an ninh và dự luật quốc ca đang gây tranh cãi.

Cảnh sát Hong Kong hôm 27/5 và 28/5 đã triển khai hoạt động ở nhiều quận để ngăn các cuộc biểu tình chống hai dự luật gây tranh cãi. Họ đã bắt 396 người, trong đó khoảng 180 là học sinh, sinh viên đến từ các trường trung học, đại học, cao đẳng. Người bị bắt trong độ tuổi từ 12 đến 70, với 80 là trẻ vị thành niên. Theo luật Hong Kong, người dưới 18 tuổi đều được coi là trẻ em.

Người biểu tình đụng độ cảnh sát tại khu vực gần trụ sở của Hội đồng Lập pháp Hong Kong hôm 27/5. Ảnh: AFP.

Văn phòng Giáo dục Hong Kong tối 27/5 cho hay họ đã ghi nhận nhiều trường hợp người trẻ bị bắt khi vẫn mặc đồng phục và cho rằng điều này "vô cùng đau lòng và đáng lo ngại". Văn phòng kêu gọi học sinh, sinh viên Hong Kong trân trọng cơ hội có thể quay trở lại trường học cũng như không tham gia bất kỳ hoạt động nào bất hợp pháp hoặc có thể đe dọa tới an toàn cá nhân.

Người biểu tình Hong Kong những ngày gần đây liên tục xuống đường để phản đối dự luật an ninh và dự luật quốc ca Trung Quốc. Hàng trăm người đã bị bắt vì tụ tập trái phép và sở hữu các đồ vật bất hợp pháp như bom xăng, mặt nạ phòng độc, búa và kìm.

Nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong đã được quốc hội Trung Quốc (NPC) thông qua. Nghị quyết có tên chính thức "Nghị quyết NPC về Thiết lập, Cải thiện Hệ thống Pháp luật và Cơ chế thực thi cho Đặc khu hành chính Hong Kong để Bảo đảm An ninh", cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc cũng có thể thiết lập cơ sở trong thành phố.

Trong khi đó, dự luật quốc ca Trung Quốc cũng sắp được thảo luận lần ba và có thể thông qua vào tháng tới. Dự luật yêu cầu "Nghĩa dũng quân tiến hành khúc", quốc ca Trung Quốc, phải được dạy trong trường học và được các tổ chức hát. Những hành vi thiếu tôn trọng quốc ca có thể bị phạt tù tối đa ba năm hoặc phạt tiền lên tới 6.450 USD.

Ngọc Ánh (Theo SCMP)