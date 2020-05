Công an Trung Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ cảnh sát Hong Kong

Bộ Công an Trung Quốc cam kết "hướng dẫn và hỗ trợ" cảnh sát Hong Kong sau khi quốc hội thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh.

Bộ Công an Trung Quốc (MPS) cho biết sẽ "nỗ lực hết sức để hướng dẫn và hỗ trợ cảnh sát Hong Kong ngăn chặn bạo lực và tái lập trật tự", theo thông cáo được cơ quan này đưa ra hôm qua.

Trước đó, quốc hội Trung Quốc thông qua "Nghị quyết về Thiết lập, Cải thiện Hệ thống Pháp luật và Cơ chế thực thi cho Đặc khu hành chính Hong Kong để Bảo đảm An ninh". Nghị quyết mở đường cho việc ban hành luật an ninh ở Hong Kong, trong đó cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu.

Luật mới còn dự kiến cho phép Bắc Kinh thành lập các cơ quan an ninh, tình báo ở Hong Kong, trong đó có một văn phòng tình báo nội địa có khả năng liên quan tới MPS và Bộ An ninh Quốc gia.

Lực lượng cảnh sát Hong Kong hoạt động độc lập với Trung Quốc và MPS không có quyền hành pháp ở đặc khu.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở Hong Kong trong vài ngày qua nhằm phản dự luật an ninh do chính quyền đại lục đề xuất, buộc cảnh sát chống bạo động phải dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông.

Cảnh sát chống bạo động Hong Kong giương bảng cảnh báo người biểu tình hôm 27/5. Ảnh: Reuters

Trung Quốc khẳng định dự luật an ninh củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển. Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam cũng bác bỏ những chỉ trích cho rằng dự luật sẽ gây hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế của thành phố và trấn an người dân rằng dự luật không vi phạm quyền và tự do của họ, mà chỉ nhằm vào nhóm thiểu số cực đoan.

Tuy nhiên, Mỹ, Anh, Canada, và Australia hôm qua ra tuyên bố chung, cho rằng việc Trung Quốc áp luật an ninh mới với Hong Kong đã vi phạm các nghĩa vụ quốc tế theo Tuyên bố chung Trung - Anh. Các nước này cho rằng luật an ninh sẽ làm suy yếu mô hình "một quốc gia, hai chế độ", kêu gọi chính phủ Trung Quốc hợp tác với chính quyền đặc khu và người dân Hong Kong để tìm ra dàn xếp thỏa đáng, tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc.

Anh Ngọc (Theo Reuters)