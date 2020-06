Trung Quốc cảnh báo Anh không can thiệp vấn đề Hong Kong

Trung Quốc cảnh báo sự can thiệp của Anh trong vấn đề của Hong Kong sẽ "phản tác dụng" sau khi London chỉ trích dự luật an ninh đặc khu.

"Chúng tôi khuyên Vương quốc Anh lùi khỏi bờ vực, từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh, tư duy thuộc địa của họ và công nhận, tôn trọng thực tế rằng Hong Kong đã được trao trả", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.

Ông Triệu cũng nói rằng London phải "dừng ngay lập tức việc can thiệp vào các vấn đề của Hong Kong cũng như vấn đề nội bộ của Trung Quốc, nếu không điều này chắc chắn sẽ phản tác dụng".

Phát biểu được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói trước quốc hội hôm 2/6 rằng Trung Quốc có nguy cơ phá hủy một trong những "viên ngọc quý" của nền kinh tế châu Á nếu áp luật an ninh Hong Kong. Ông nói rằng "vẫn còn thời gian để Trung Quốc xem xét lại, còn cơ hội để lùi khỏi bờ vực và tôn trọng quyền tự trị của Hong Kong cũng như nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc".

Người Hong Kong biểu tình phản đối dự luật an ninh hôm 24/5. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Anh lập luận rằng luật an ninh Hong Kong mà Bắc Kinh đang xây dựng có thể vi phạm nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" nêu trong tuyên bố chung Trung - Anh năm 1984, mâu thuẫn với Điều 23 trong Luật Cơ bản của đặc khu. Ông cho biết Anh sẽ thành lập liên minh các nước chống lại Trung Quốc nếu Bắc Kinh áp luật an ninh với Hong Kong.

Thủ tướng Boris Johnson trước đó cảnh báo Anh sẽ cấp hàng triệu thị thực cho người Hong Kong, thậm chí quốc tịch Anh, nếu Trung Quốc quyết ban hành luật an ninh. Johnson cho rằng luật an ninh Hong Kong sẽ "tước đi các quyền tự do và làm xói mòn đáng kể quyền tự chủ của thành phố".

Nghị quyết về xây dựng luật an ninh được quốc hội Trung Quốc thông qua tuần trước, sau những cuộc biểu tình rung chuyển Hong Kong năm ngoái. Luật mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu.

Anh cùng nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định luật an ninh Hong Kong giúp duy trì vững chắc nguyên tắc này, cũng như ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu.

Huyền Lê (Theo AFP)