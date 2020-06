Thủ tướng Anh muốn cấp thị thực cho hàng triệu người Hong Kong

Thủ tướng Johnson cho biết sẽ cấp hàng triệu thị thực cho người Hong Kong, thậm chí quốc tịch Anh, nếu Trung Quốc quyết ban hành luật an ninh.

"Nhiều người ở Hong Kong lo sợ cách sống của họ, điều mà Trung Quốc đã cam kết duy trì, đang bị đe dọa", Thủ tướng Anh Boris Johnson viết trong một bài báo được đăng trên tờ Times và South China Morning Post hôm 2/6. "Nếu Trung Quốc giải đáp thỏa đáng nỗi lo này, Anh có thể thanh thản quay lưng. Nếu ngược lại, chúng tôi sẽ tôn trọng nghĩa vụ của mình và đưa ra giải pháp thay thế".

Theo Thủ tướng Anh, khoảng 350.000 người Hong Kong hiện có hộ chiếu hải ngoại Anh, được miễn thị thực vào Anh trong tối đa 6 tháng. Khoảng 2,5 triệu người khác đủ điều kiện để nộp đơn xin cấp hộ chiếu như vậy.

"Nếu Trung Quốc áp đặt luật an ninh, chính phủ Anh sẽ thay đổi quy định nhập cư và cho phép bất kỳ ai ở Hong Kong có hộ chiếu này tới Anh trong thời gian có thể lên 12 tháng. Họ cũng được trao thêm quyền nhập cư, bao gồm quyền làm việc, có thể giúp họ hướng tới được cấp quyền công dân", Johnson viết.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp ở Văn phòng Thủ tướng ở London tháng trước. Ảnh: Reuters.

Nghị quyết về xây dựng luật an ninh được quốc hội Trung Quốc đã thông qua tuần trước, sau những cuộc biểu tình rung chuyển Hong Kong năm ngoái. Luật mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu.

Những người phản đối lo ngại dự luật sẽ làm xói mòn các quyền tự do và tự chủ được đảm bảo khi Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc năm 1997. Thủ tướng Johnson cũng nói luật an ninh Hong Kong sẽ "tước đi các quyền tự do và làm xói mòn đáng kể quyền tự chủ của thành phố".

Nếu luật được ban hành, "Anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì mối quan hệ sâu sắc về lịch sử và tình hữu nghị của chúng tôi với người dân Hong Kong", ông viết.

London đã công bố kế hoạch mở rộng quyền thị thực cho những người đủ điều kiện nhận hộ chiếu hải ngoại cũng như tăng cường chỉ trích Bắc Kinh. Tuy nhiên, động thái cá nhân của Thủ tướng Anh làm tăng áp lực đáng kể.

"Tôi hy vọng sẽ không xảy ra điều này", Johnson viết, nhấn mạnh "Anh không tìm cách ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc". "Chúng tôi hoan nghênh Trung Quốc là một thành viên đi đầu của cộng đồng thế giới và chúng tôi hy vọng họ sẽ tuân thủ các thỏa thuận quốc tế".

Thủ tướng Anh cũng bác bỏ những tuyên bố "sai lầm" rằng London tổ chức các cuộc biểu tình ở Hong Kong, thêm rằng: "Anh không muốn gì hơn ngoài việc Hong Kong thành công dưới mô hình 'một quốc gia, hai chế độ'. Tôi hy vọng Trung Quốc cũng muốn như vậy. Chúng ta hãy hợp tác để thực hiện điều đó".

Giới chức nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định luật an ninh Hong Kong giúp duy trì vững chắc nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" cùng ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu.

Huyền Lê (Theo AFP)