Trung Cường thắng dễ 5.000m giải điền kinh quốc gia

Sáng 10/8 tại sân Hòa Xuân, chung kết nội dung 5.000m nam giải điền kinh quốc gia diễn ra với 26 VĐV tranh tài. Trong số này, hai chân chạy Hà Tĩnh là Nguyễn Trung Cường và Lê Tiến Long được đánh giá cao, bên cạnh một số đối thủ cạnh tranh như Nguyễn Quốc Anh, Lê Văn Thao...
Cường và Long bứt tốc ngay khi xuất phát rồi duy trì tốc độ ở nhóm đầu. Ở vòng cuối, Cường bứt đi mạnh mẽ để về đích đầu tiên với thời gian 14 phút 43 giây 07. Tiến Long về nhì với 14 phút 45 giây 07 còn Mai Quý Phong (Quảng Trị) chốt top 3 với 14 phút 48 giây 07.
Sáng 10/8 tại sân Hòa Xuân, chung kết nội dung 5.000m nam giải điền kinh quốc gia diễn ra với 26 VĐV tranh tài. Trong số này, hai chân chạy Hà Tĩnh là Nguyễn Trung Cường và Lê Tiến Long được đánh giá cao, bên cạnh một số đối thủ cạnh tranh như Nguyễn Quốc Anh, Lê Văn Thao...
Cường và Long bứt tốc ngay khi xuất phát rồi duy trì tốc độ ở nhóm đầu. Ở vòng cuối, Cường bứt đi mạnh mẽ để về đích đầu tiên với thời gian 14 phút 43 giây 07. Tiến Long về nhì với 14 phút 45 giây 07 còn Mai Quý Phong (Quảng Trị) chốt top 3 với 14 phút 48 giây 07.
Đây là HC vàng thứ hai của Trung Cường (số áo 197), sau chiến thắng nội dung 3.000 vượt chướng ngại vật ngày 9/8.
"Tôi hài lòng với hai tấm HC vàng trong hai ngày thi đấu vừa qua. Thời tiết nắng nóng, sân bị nhiều gió, nhưng tôi cũng đã hoàn thành mục tiêu của mình", chân chạy người Hà Tĩnh nói với VnExpress.
Trung Cường hài lòng với thông số đạt được ở cả hai nội dung giành HC vàng. "Do thời tiết điều kiện sân bãi có phần bất lợi, tôi cũng chỉ hoàn thành mục tiêu - giành HC vàng, và giữ chân cũng như thể lực tốt nhất cho SEA Game 33", anh cho biết thêm.
Đây là HC vàng thứ hai của Trung Cường (số áo 197), sau chiến thắng nội dung 3.000 vượt chướng ngại vật ngày 9/8.
"Tôi hài lòng với hai tấm HC vàng trong hai ngày thi đấu vừa qua. Thời tiết nắng nóng, sân bị nhiều gió, nhưng tôi cũng đã hoàn thành mục tiêu của mình", chân chạy người Hà Tĩnh nói với VnExpress.
Trung Cường hài lòng với thông số đạt được ở cả hai nội dung giành HC vàng. "Do thời tiết điều kiện sân bãi có phần bất lợi, tôi cũng chỉ hoàn thành mục tiêu - giành HC vàng, và giữ chân cũng như thể lực tốt nhất cho SEA Game 33", anh cho biết thêm.
Ở lượt chạy cuối, Bùi Thị Nguyên (giữa) đánh bại Hà Thị Thu (trái) và Phùng Thị Huệ để mang về HC vàng cho Quân đội với thời gian 45 giây 07. Đội Hà Nội giành HC bạc với 45 giây 23 còn TP HCM đoạt HC bạc với 45 giây 28.
Ở lượt chạy cuối, Bùi Thị Nguyên (giữa) đánh bại Hà Thị Thu (trái) và Phùng Thị Huệ để mang về HC vàng cho Quân đội với thời gian 45 giây 07. Đội Hà Nội giành HC bạc với 45 giây 23 còn TP HCM đoạt HC bạc với 45 giây 28.
Nội dung 100m rào nữ sáng nay thi bán kết, với 8 VĐV tranh tài. Do đường chạy chỉ có 6 làn, nên ban tổ chức chia làm hai đợt chạy để chọn 6 người có thành tích tốt nhất vào chung kết.
Mỹ Tiên (Tây Ninh, giữa) không có đối thủ và dễ dàng giành vé vào chung kết.
Nội dung 100m rào nữ sáng nay thi bán kết, với 8 VĐV tranh tài. Do đường chạy chỉ có 6 làn, nên ban tổ chức chia làm hai đợt chạy để chọn 6 người có thành tích tốt nhất vào chung kết.
Mỹ Tiên (Tây Ninh, giữa) không có đối thủ và dễ dàng giành vé vào chung kết.
Thành tích của Mỹ Tiên sáng nay là 13 giây 67, nhưng cô nhiều khả năng sẽ chạy tốt hơn khi vào thi chung kết chiều nay. Kỷ lục quốc gia nội dung này là 13 giây 36 do Vũ Bích Hường lập năm 1999 tại Brunei.
Thành tích của Mỹ Tiên sáng nay là 13 giây 67, nhưng cô nhiều khả năng sẽ chạy tốt hơn khi vào thi chung kết chiều nay. Kỷ lục quốc gia nội dung này là 13 giây 36 do Vũ Bích Hường lập năm 1999 tại Brunei.
Bùi Văn Sự (số áo 300) tham gia nội dung 110m vượt rào của nội dung 10 môn phối hợp. Anh về nhất với 15 giây 37 đoạt 805 điểm, và đang dẫn đầu sau các phần thi của mình.
Bùi Văn Sự (số áo 300) tham gia nội dung 110m vượt rào của nội dung 10 môn phối hợp. Anh về nhất với 15 giây 37 đoạt 805 điểm, và đang dẫn đầu sau các phần thi của mình.
Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra tại sân Hòa Xuân, Đà Nẵng từ ngày 9 đến 13/8. Đây là dịp để ban huấn luyện tuyển điền kinh Việt nam chọn VĐV cho tham dự SEA Games 33 vào cuối năm tại Thái Lan.
Chiều nay, giải diễn ra 9 nội dung chung kết.
Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra tại sân Hòa Xuân, Đà Nẵng từ ngày 9 đến 13/8. Đây là dịp để ban huấn luyện tuyển điền kinh Việt nam chọn VĐV cho tham dự SEA Games 33 vào cuối năm tại Thái Lan.
Chiều nay, giải diễn ra 9 nội dung chung kết.
Đức Đồng