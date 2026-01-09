'Trồng chuối' trước cổng chùa

Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ tập yoga với tư thế "trồng cây chuối" ngay trước cổng chùa Linh Ứng, Đà Nẵng kéo theo hàng nghìn bình luận trái chiều. Có người phẫn nộ, có người bênh vực, có người thở dài cho qua. Nhưng càng nhìn lâu, càng thấy đây không đơn thuần là một câu chuyện "đúng - sai" hay "phản cảm - không phản cảm". Nó là một dấu hiệu cho thấy cách chúng ta đang sử dụng tự do cá nhân trong không gian chung đang có vấn đề và vấn đề ấy không còn nhỏ nữa.

Trong clip, người phụ nữ mặc trang phục ngắn, thực hiện các động tác yoga ngay tại lối vào cổng chùa Linh Ứng - nơi vốn dĩ người ta thường bước chậm hơn, nói khẽ hơn. Chùa chiền, với nhiều thế hệ người Việt, không chỉ là công trình kiến trúc hay điểm du lịch, mà còn có nhiều ý nghia tâm linh. Hình ảnh một động tác yoga lộn ngược, phô diễn hình thể ngay trước cổng chùa vì thế đã mang ý tiêu cực.

Dĩ nhiên, cũng có những ý kiến cố gắng nhìn nhận vấn đề một cách mềm mại hơn, rằng yoga là hoạt động lành mạnh, đáng khuyến khích. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng đúng ở đây không đồng nghĩa với việc có thể làm ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh.

Khi một hoạt động cá nhân được đặt vào không gian tôn nghiêm, câu hỏi cần đặt ra không còn là "tôi có quyền hay không?", mà là "tôi có nên hay không?". Chúng ta tôn trọng điều gì nhiều hơn? Sự chú ý dành cho bản thân hay cảm xúc của cộng đồng xung quanh? Trả lời được câu hỏi ấy, mỗi người sẽ tự tìm thấy ranh giới cho mình, không cần đến những lời chỉ trích ồn ào hay những quy định cứng nhắc.

>> Cô gái Việt 'trồng cây chuối' yoga trước cung điện Hàn Quốc

Thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, đã có nhiều trường hợp tập yoga, chụp hình hay quay clip phản cảm tại các không gian công cộng, từ di tích lịch sử, quảng trường tưởng niệm đến đền chùa. Xã hội không phủ nhận giá trị của yoga hay các hoạt động rèn luyện cá nhân, nhưng chúng phải được đặt đúng chỗ. Sự văn minh không nằm ở chỗ ta làm được bao nhiêu điều mình thích, mà ở chỗ ta biết dừng lại đúng lúc để những giá trị chung vẫn được giữ nguyên, không bị xói mòn bởi sự vô tình của cá nhân.

Chùa chiền, đền miếu không nên và cũng không thể bị biến thành bối cảnh cho mọi hoạt động cá nhân, chỉ vì nó đẹp hoặc dễ thu hút sự chú ý. Sự tôn nghiêm không được bảo vệ bằng những lời nhắc nhở khô cứng, mà bằng ý thức tự điều chỉnh của mỗi người khi bước vào đó. Nếu mỗi cá nhân chịu dừng lại một nhịp, nhìn lại không gian mình đang đứng và tự hỏi "nơi này cần điều gì ở mình?", thì những tranh cãi như thế này có lẽ sẽ ít đi và những giá trị văn hoá chung sẽ được gìn giữ.

Bên cạnh ý thức cá nhân, không thể thiếu vai trò của các cơ quan quản lý và đơn vị trực tiếp quản lý các điểm đến văn hóa, tín ngưỡng. Những nơi như chùa Linh Ứng cần có hướng dẫn rõ ràng hơn về việc sử dụng không gian, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ban quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng sẽ giúp hạn chế những hành vi không phù hợp ngay từ đầu, thay vì để sự việc xảy ra rồi mới xử lý.

Vũ Thị Minh Huyền