Trời rét đậm, tiêm vaccine gì tránh viêm phổi?

Chuyên gia khuyến cáo người dân cần tiêm sớm các vaccine phế cầu, cúm, ho gà để phòng các bệnh hô hấp gia tăng trong bối cảnh thời tiết rét đậm ở miền Bắc.

Nhập viện do bệnh hô hấp tăng

Nhiệt độ dưới 10 độ C ở các tỉnh phía Bắc khiến lượng người nhập viện vì các bệnh đường hô hấp như cảm, cúm, viêm phổi, sốt, ho, khó thở... tăng cao những ngày qua.

Giữa tháng 2, bà Trần Thị Hà, 62 tuổi (quận Hoàng Mai) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sau 10 ngày ho khan kéo dài, kèm theo tình trạng mệt mỏi toàn thân, ăn uống kém. Ngoài ra, bà Hà còn bị sốt về chiều hơn 39 độ C, kèm theo cơn đau tức ngực. Gia đình cho biết bà Hà trước đó khỏe, không mắc bệnh lý nền.

Những bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phổi, cúm, ho gà... đều có thể phòng ngừa nhờ tiêm vaccine. Ảnh: Ban Mai

Tại bệnh viện, sau khi thực hiện xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện bà Hà bị nhiễm trùng áp xe phổi phải, tràn dịch màng phổi. Đây là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp nguy hiểm, tiến triển phức tạp, điều trị lâu dài và khó khăn.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cũng tiếp nhận nữ bệnh nhân Nguyễn Hà Lam, 32 tuổi (quận Hoàn Kiếm), nhập viện do ho nhiều kèm sốt cao liên tục. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi đã điều trị 11 năm. Các bác sĩ phát hiện chị Lam bị nhiễm trùng đường hô hấp dẫn đến viêm phổi nặng. Thạc sĩ, bác sĩ Mai Mạnh Tam, Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết những tổn thương ở phổi do lao khiến bệnh nhân dễ dàng bị nhiễm trùng đường hô hấp khi thời tiết đang rất lạnh như hiện nay. Sau khi điều trị ổn định, các bác sĩ khuyến cáo chị giữ ấm, tránh khói bụi, tiêm vaccine phòng cúm và phế cầu, đồng thời khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần.

Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội ước tính số bệnh nhân đến khám và nhập viện do các tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp bắt đầu tăng cao từ sau Tết, với mức tăng hơn 30%. Những ngày nhiệt độ ở phía Bắc xuống đến 7-8 độ C, lượng người nhập viện lại càng nhiều, chủ yếu do các bệnh lý tim mạch, hô hấp...

Các trung tâm tiêm chủng của VNVC, nhất là ở các tỉnh miền Bắc, cũng ghi nhận số lượng người đến tiêm các vaccine phòng các bệnh hô hấp như cúm, ho gà và đặc biệt là vaccine Prevenar 13 ngừa viêm phổi và các bệnh do phế cầu khuẩn tăng gấp đôi so với trước Tết Nguyên đán.

Tiêm vaccine phòng bệnh và biến chứng

BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết thời tiết rét đậm như hiện nay ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung là điều kiện để virus, vi khuẩn phát triển mạnh, dễ dàng lây nhiễm và xâm nhập, tấn công hệ hô hấp mỏng manh của những người có hệ miễn dịch suy yếu như người già, trẻ em, người mắc các bệnh lý mạn tính, phụ nữ mang thai, người suy dinh dưỡng....

Theo bác sĩ Chính, có đến gần 50% người khỏe mạnh mang vi khuẩn phế cầu trong mũi họng, chỉ chờ gây bệnh ngay khi có điều kiện thuận lợi. Phế cầu khuẩn có thể lây truyền khi hắt hơi, ho, đặc biệt dễ lây lan trong môi trường chật hẹp. Tỷ lệ mắc phế cầu khuẩn tập trung nhiều ở nhóm dưới 5 tuổi và đặc biệt cao với nhóm trên 85 tuổi. Theo số liệu của các tổ chức về sức khỏe cộng đồng quốc tế, năm 2018, có hơn 800.000 trẻ em tử vong do viêm phổi.

Tỷ lệ mắc phế cầu khuẩn tập trung nhiều ở nhóm dưới 5 tuổi và đặc biệt cao với nhóm trên 85 tuổi. Ảnh: Ban Mai

Viêm phổi do phế cầu thường diễn tiến nhanh, gây ra các biến chứng như tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng ngoài tim, viêm màng não, viêm khớp nhiễm khuẩn, viêm nội nhãn; viêm phúc mạc; để lại nhiều di chứng như mù, điếc, liệt và chậm phát triển tâm thần kinh... Phế cầu khuẩn còn đề kháng với kháng sinh, dẫn đến điều trị kéo tài và tốn kém.

Cũng nguy hiểm như phế cầu khuẩn là virus cúm, loại virus thường xuyên biến chủng. Vaccine ngừa cúm vì thế được khuyến cáo tiêm ngừa hằng năm. Nhiễm cúm có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm ở trẻ em, người già và phụ nữ mang thai như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, hen phế quản kịch phát, viêm xoang, viêm tai giữa, sinh non ở phụ nữ có thai...

Do đó, BS Bạch Thị Chính khuyến cáo người dân nên bảo vệ đường hô hấp bằng cách giữ ấm, tránh ra khỏi nhà vào thời điểm sáng sớm hay tối lạnh. Đồng thời nhanh chóng tiêm các vaccine ngừa viêm phổi do phế cầu (như Synflorix, Prevenar 13), vaccine phòng cúm (vaccine tứ giá Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra), vaccine ngừa ho gà - bạch hầu - uốn ván (Boostrix)...

"Ai cũng có thể mắc các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp. Vì vậy, tiêm vaccine không bao giờ là trễ để bảo vệ mình và người thân khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm", BS Chính cho hay.

Anh Ngọc