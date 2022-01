Những vaccine phòng viêm phổi cho người lớn

Vaccine phòng viêm phổi cho người lớn gồm những loại nào? Tôi có thể tiêm ở đâu? Xin cảm ơn! (Nguyen Khac Dung, 48 tuổi, Quận 12, TP HCM)

Trả lời:

Chào anh/chị,



Việc tiêm vaccine phòng viêm phổi không chỉ quan trọng cho trẻ em mà đối với người trưởng thành, người lớn tuổi cũng rất cần thiết để bảo vệ cơ thể trước những bệnh truyền nhiễm có thể phòng tránh được.



Đối với độ tuổi của anh/chị (48 tuổi) cần tiêm những loại vaccine phòng bệnh viêm phổi sau:



- Vaccine Prevenar 13 (Bỉ) phòng bệnh viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết (nhiễm trùng máu),... do phế cầu khuẩn. Vaccine Prevenar-13 có tính an toàn cao, cho hiệu quả bảo vệ lâu dài, đã được đưa vào sử dụng trên 100 quốc gia trên thế giới. Với người lớn, chỉ cần một mũi tiêm có thể bảo vệ trọn đời.



- 4 loại vaccine cúm mùa phòng ngừa biến chứng viêm phổi: Vaxigrip Tetra (Pháp), Influvac Tetra (Hà Lan), Ivacflu-S (Việt Nam), GC Flu (Hàn Quốc). Người lớn chỉ cần tiêm 1 liều và tiêm nhắc hàng năm. Đặc biệt, vaccine cúm đã được chứng minh mang lại hiệu quả phòng bệnh cộng hưởng, giúp giảm tỷ lệ biến chứng nghiêm trọng, nhập viện và ít chăm sóc khẩn cấp (ICU) do Covid-19.



- Vaccine Boostrix (Bỉ) phòng Ho gà - Bạch hầu - Uốn ván giúp bảo vệ đường hô hấp do vi khuẩn Ho gà, Bạch hầu.

- Vaccine Menactra (Mỹ) phòng biến chứng viêm phổi do não mô cầu khuẩn tuýp A,C,Y,W-135.



Hiện tất cả các trung tâm thuộc Hệ thống tiêm chủng VNVC có đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh viêm phổi cho từng độ tuổi uy tín, an toàn và chất lượng. Để tham khảo giá và tư vấn về từng loại vaccine, anh/chị có thể liên hệ hotline 028 7300 6595. Cảm ơn câu hỏi của anh/chị. Trân trọng!

THS.BS Ngô Thị Kim Phượng

Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC