Trẻ mầm non 'ngủ ngoan, và không được tiểu dầm'

Quy chuẩn mặc định của nhiều giáo viên mầm non là trong giờ nghỉ trưa, trẻ phải nằm im thin thít ngủ, và không được tè dầm.

Cách đây ít hôm, một phụ huynh chia sẻ rằng mình đã cho con 5 tuổi nghỉ học sau khi bị cô giáo tát ở lớp mầm non. Chuyện là: bé đã tè dầm trong giờ ngủ trưa (tôi chủ ý không dùng từ nguyên nhân hay lý do).

Nhiều ý kiến bạn đọc đồng tình với phụ huynh. Nhiều ý kiến khuyên phụ huynh nên cảm thông và bỏ qua cho cô giáo. Không ít ý kiến cho rằng bé không ngoan, đáng bị phạt.

Có cả ý kiến (mà tôi cho là rất sai): Không cho thầy cô đánh con thì phụ huynh nên giữ ở nhà tự dạy từ nhỏ đến lớn! Tôi cũng góp ý kiến của mình, rồi thở dài với ý nghĩ: mình không thể làm gì hơn.

Hôm nay, vừa có tin một giáo viên mầm non khác trùm túi nylon đen lên đầu một cháu bé và đánh vào mông bé. Chuyện là: bé quấy khóc, không chịu ngủ trưa.

>> Ngụy biện 'thương con cho roi, cho vọt'

Tất cả các ý kiến bạn đọc đều lên án hành vi của cô giáo. Nhiều ý kiến cho rằng việc cô giáo đã làm là phản cảm và không phù hợp tư cách giáo viên. Cũng nhiều ý kiến nhận ra điều đáng sợ nhất ở đây là cô có thể đã đe doạ tính mạng của bé vì túi có thể gây ngạt thở.

Lần này, tôi cảm thấy sự thôi thúc phải góp ý lần nữa. Tôi không thể thở (dài) nổi khi nghĩ đến đứa bé có thể bị ngạt thở. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì dư luận sẽ căm phẫn và lên án rất dữ dội, nhưng đã muộn.

Tôi hy vọng nhiều người sẽ cùng tạo ra sự thay đổi cần thiết. Việc mọi người đồng giọng phản đối cô giáo trùm túi lên đầu bé, đã cho phép tôi hy vọng.

Các bạn đọc thân mến, hai sự việc trên tuy có điểm khác nhau, nhưng về cơ bản là giống nhau. Cả hai cô giáo đều đã bạo hành trẻ em, và cả hai nạn nhân đều ở tuổi mầm non.

Sự việc thứ nhất có thể ít nghiêm trọng hơn sự việc thứ hai. Nhưng chúng như ở hai bậc cao thấp trên cùng một chiếc thang bạo lực mà đỉnh của thang có thể là sinh mạng của đứa trẻ. Khi đó, mọi sự chỉ trích bạo lực hay kết tội kẻ ác đều là quá muộn.

Kiểu bạo hành thứ nhất nếu không bị lên án mạnh mẽ sẽ dần phát triển thành kiểu bạo hành thứ hai. Hai cô giáo kể trên có thể chẳng có liên hệ gì với nhau, nhưng lại có nhiều điểm chung: cùng chọn làm một công việc nhiều áp lực, lương thấp (rất hay được dùng để bao biện cho việc cô đánh trẻ); lại cùng thiếu kỹ năng nghề nghiệp, sự kiên nhẫn và lòng yêu trẻ; lại cùng cho rằng đánh phạt trẻ là một lựa chọn còn ít nhiều được cho phép.

>> Những đứa trẻ không an toàn trong chính nhà mình

Ai đã từng trồng cây đều hiểu mầm non nhỏ bé và cần được chở che đến thế nào. Một người bạn của tôi đã viết đại ý rằng: độ tuổi càng nhỏ, thì những thay đổi sẽ cho tác động càng lớn. Chúng ta cần tạo ra những thay đổi tích cực ngay bây giờ: Không dùng bạo lực trong nuôi dạy trẻ ở mọi độ tuổi, trên phạm vi toàn xã hội.

Dạy trẻ bằng gì nếu không bằng đánh phạt? Người làm giáo viên nhất định phải được đào tạo cách dạy trẻ không dùng bạo lực. Nếu có nhiều người chưa biết mà vẫn đang làm nghề nuôi dạy trẻ, nghĩa là đang có lỗ khuyết lớn trong đào tạo và tuyển dụng giáo viên.

Trong hai trường hợp bạo hành trẻ em ở trên, các cô giáo mầm non đã định sẵn chuẩn bé ngoan cho trẻ là: cháu phải ngủ im re, và nhất định không được tè dầm (để cho cô nghỉ trưa, và đỡ lau dọn). Khi các bé không đạt chuẩn cô muốn, cô đã bạo hành trẻ. Cả hai trường hợp đều cần bị nghiêm cấm bởi sự đồng lòng không chấp nhận bạo lực với trẻ em, dù ở bất kỳ hình thức hay mức độ nào.

>> Tôi hối hận ngay khi bắt con quỳ xuống chịu phạt

Luật bảo vệ trẻ em chỉ có thể hiệu quả khi được sự đồng thuận cao và thực hành nghiêm của toàn xã hội. Còn luật không cho mà ở nhà vẫn đánh thì trẻ em sẽ còn chịu nhiều tổn thương trong im lặng. Khi những tổn thương của một đứa trẻ gây sự chú ý lớn trong dư luận, thường là đã muộn.

Cần chú ý và bảo vệ trẻ khỏi những tổn thương nhỏ nhất, sớm nhất. Trẻ bị tát sau khi tè dầm đã là rất nghiêm trọng, chứ không đợi trẻ bị trùm bao lên đầu thì mới bị coi là nghiêm trọng.

Cuốn sách tốt nhất chỉ cho bạn cách nuôi dạy một đứa trẻ: là chính đứa trẻ ấy, xin đừng làm rách nó. Tôi luôn biết ơn những thầy cô giáo tận tâm, yêu trẻ hết lòng như lời hát: Cô giáo người nuôi em khỏe / Cô giáo người chăm em ngoan (Lời bài hát: Cô Đi Nuôi Dạy Trẻ, Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Tý).

An Khánh

