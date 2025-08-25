Cháu gái òa khóc vì vừa vào lớp 1 đã phải học thuộc bảng cửu chương

Ngay năm đầu tiểu học, cháu đã phải học thuộc lòng bảng cửu chương, giải Toán có lời văn khó, làm các dạng bài nâng cao... mệt đến phát khóc.

Tôi là phụ huynh có hai con, bé lớn vừa vào lớp 6, bé nhỏ sắp bước vào lớp 2. Nhìn lại quá trình học tập những năm đầu tiểu học, tôi thấy may mắn vì con được học trong môi trường phù hợp, không bị ép chạy theo chương trình nâng cao hay thành tích quá sớm.

Tôi càng trân trọng điều đó khi chứng kiến con gái của em họ mình, vừa hoàn thành lớp 1 ở một trường tư thục nổi tiếng tại Hà Nội. Ngay từ năm đầu tiên tiểu học, cháu đã phải học thuộc lòng bảng cửu chương, giải Toán có lời văn khó, làm các dạng bài nâng cao. Nhiều hôm, cháu than mệt, chán học, khóc òa vì không muốn làm bài tập về nhà. Em họ tôi bảo: "Con học tốt nhưng chủ yếu vì bị ép, chứ không có niềm vui học tập".

Trong khi đó, con gái tôi học lớp 1 ở một trường công lập bình thường. Các con được học đúng chương trình: cộng, trừ trong phạm vi 10 rồi 100, tập đọc, tập viết, kể chuyện, trả lời câu hỏi... Giáo viên không đặt nặng thành tích, mà khích lệ học sinh theo đúng khả năng. Tôi thấy con tiến bộ từng ngày, quan trọng hơn là luôn vui vẻ đến trường, hào hứng chia sẻ chuyện học với cha mẹ.

Tôi tự hỏi: một đứa trẻ 6 tuổi, vừa rời mầm non, có thật sự cần phải học nhân chia, giải bài nâng cao, viết chữ như in, hay thuộc lòng bảng cửu chương? Với tôi, câu trả lời là không. Lứa tuổi này, các con cần được phát triển tư duy tự nhiên qua hoạt động học tập nhẹ nhàng, làm quen nề nếp trường lớp, học cách tự phục vụ, rèn giao tiếp.

Tôi hiểu nhiều phụ huynh chọn trường "top" với kỳ vọng con có nền tảng vững chắc. Nhưng nếu việc học vượt quá khả năng nhận thức và tâm lý của trẻ, hậu quả dễ thấy: chán học, sợ học, mất tự tin, hoặc học vẹt để đối phó. Đó không thể là một nền tảng lâu dài.

Theo tôi, chương trình giáo dục hiện nay ở bậc tiểu học được thiết kế hợp lý. Điều cần thay đổi không phải là "dạy nâng cao" mà là cách chúng ta đồng hành với con. Trẻ lớp 1 cần được học đúng độ tuổi, không quá sớm, không quá nặng. Các con cần được khuyến khích qua trải nghiệm, hoạt động và tương tác, để nuôi dưỡng cảm xúc tích cực với việc học.

Một đứa trẻ nếu được gieo mầm niềm vui học tập ngay từ đầu, chắc chắn sẽ tiến xa hơn nhiều so với việc bị cuốn vào cuộc đua thành tích quá sớm.

Bảo Ngọc