Tranh cãi vụ xe ben tránh gấp ôtô bốn chỗ sang đường

Đánh giá vụ việc "Xe ben đánh lái suýt gây tai nạn khi tránh xe bốn chỗ sang đường", nhiều độc giả VnExpress cho rằng lỗi thuộc về tài xế xe bốn chỗ khi bật tín hiệu sang đường đột ngột khiến xe phía sau không kịp xử lý:

Tôi rất bức xúc với các phương tiện đến gần giao lộ mới bật đèn xi nhan, làm cho xe phía sau phải thắng đột ngột hoặc không thể chuyển làn để di chuyển tiếp. Trong trường hợp này, xe tải không thể thắng kịp mà cũng không thể chuyển làn để đi tiếp nên phải đánh lái vào lề.

Minh Do

Lỗi hoàn toàn ở xe con. Xe ben này rất nặng nếu chỉ phanh thôi thì không kịp sẽ ủi nát xe con nên phải đánh lái tránh. Lái xe được vài triệu một tháng, ủi xe cũng chết mà đánh lái cũng chết vì bất ngờ quá, nên lúc đấy sự lựa chọn là hên xui.

Bùi Bảo Đình vân

Ở giây 15 là xe ben rà thắng rồi. Trước một đoạn rất xa, ít nhất cũng 30 m. Xe con mới là đáng trách. Đáng ra, xe ben nên rà thắng đi thẳng, chứ đánh lái thì tội xe máy.

Htvu

Giam bằng ông cầm lái xe con lại. Chạy xe gì mà không nghĩ cho người chạy đằng sau gì hết. Lái như thế này thể nào cũng có lúc xe đằng sau húc cho văng xe.

Nguyễn Hữu Bằng

Trong khi đó, không ít ý kiến lại có quan điểm ngược lại khi cho rằng lỗi thuộc về xe ben vì không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước:

Đồng ý là chạy trước vô ý thức thì phiền cho chạy sau, nhưng nếu chạy sau mà ủi xe chạy trước là xe chạy sau lỗi lớn hơn vì không giữ khoảng cách an toàn. Người chạy sau luôn phải giữ khoảng cách an toàn để kịp xử lý nếu xe trước dừng đột ngột khẩn cấp không báo trước, ví dụ như hư xe hoặc xử lý tình huống nào đó phía trước. Ở đây, xe tải sai phần lớn. Trường hợp xảy va chạm kiểu này thì bất kỳ lý do gì, xe sau vẫn bị lỗi lớn do không giữ khoảng cách an toàn hoặc không tập trung khi lái xe.

Hung Le

Tôi thì bức xúc cánh xe tải, xe ben hạng nặng chạy không giữ khoảng cách an toàn, gặp chuyện thì thà đánh lái ẩu chứ nhất quyết không chịu đạp thắng sợ mất trớn, tốn xăng. Xe con hoàn toàn không có lỗi gì hết.

Trung U' Tran

Ôtô con đang chờ đủ diều kiện mới sang đường, anh xe ben mới là không biết lái xe, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn. Anh ta sợ đụng đuôi xe ôtô con nên hết đường phải đánh lái sang trái, suýt gây tai họa cho người đi xe máy.

Tuta

Xe ben sai vì không giữ khoảng cách an toàn nên không thể chủ động phanh lại dù cho xe con phía trước rẽ trái hay đột dừng lại vì bất kỳ sự cố gì. Lại thêm chuyển làn không quan sát được xem như tạt đầu xe máy.

Lưu Quí Cường

Rõ ràng là tài xế xe ben lơ đãng. Lúc quay lại thì giật mình đánh lái. Xe 4 chỗ đi từ từ để rẽ sang đường mà không thấy.

Huy Nguyễn Hà Gia

