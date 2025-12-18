Tranh cãi suất ăn bán trú 38 K 'thua cơm công nhân'

'Suất cơm công nhân chỉ có giá 15.000 - 18.000 đồng nhưng đủ hai món mặn, canh, rau, quả tráng miệng, hơn hẳn suất ăn bán trú của học sinh'.

"Kể cả suất ăn đầy đủ mà nhà trường cung cấp sau đó cũng không đáng giá 38.000 đồng. Theo cảm quan của tôi, một suất ăn như vậy cao nhất cũng chỉ 18-20.000 đồng. Đó là chưa kể nấu nhiều suất thì lại càng rẻ. Tôi thường đi chợ, nấu ăn nên nắm rất rõ giá cả thực phẩm. Cứ thử tính xem, suất ăn chỉ có một miếng cá nục, bát cơm là chính thì giá không quá 15.000 đồng. Còn suất cơm có miếng thịt gà công nghiệp cũng không đến 18.000 đồng".

Đó là quan điểm của độc giả Mq.bkcomp về suất ăn bán trú của trường THPT Trưng Vương, TP HCM sau khi bị tố lèo tèo. Cụ thể, chiều 17/12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất ăn trưa của học sinh THPT Trưng Vương với giá 40.000 đồng. Dưới một bài đăng thu hút hơn 6.000 lượt tương tác, phần lớn bình luận đánh giá món mặn quá ít so với giá thành.

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Ducdaicahd bình luận: "Cứ so với suất cơm công nhân chỉ có giá 15.000 - 18.000 đồng nhưng đủ hai món mặn, canh, rau, quả tráng miệng. Thế nên, suất ăn của học sinh ở trên cộng cả tiền lãi cho nhà thầu căng lắm cũng chỉ 20.000 đồng. Việc nhà trường thu 38.000 đồng là quá đắt so với chất lượng thực tế. Đừng so với nhà hàng vì quy mô nấu của họ nhỏ hơn trường học nhiều và họ còn phải chịu tiền mặt bằng".

Độc giả Lunatran phân tích: "Tôi là người thường xuyên đi chợ ở trung tâm Hà Nội. Theo suất mẫu của trường, tôi tính sơ: thịt, cá, gà giá tầm 10.000 đồng; rau 4.000 đồng, hoa quả 3.000 đồng; cơm, dầu ăn, mắm, muối 4.000 đồng; ga, điện, nước 2.000 đồng. Tính ra tổng suất ăn có gía khoảng 23.000 đồng. Đó là tôi tính trên giá mua lẻ cho một gia đình, đồ tươi mới. Còn với suất ăn bán trú thì sẽ rẻ hơn vì nhà bếp sẽ nhập hàng từ chợ đầu mối chứ không đi chợ dân sinh.

Với giá 38.000 đồng thì tôi cho rằng cần thêm ít nhất một món mặn nữa như quả trứng, miếng giò và một hộp sữa 6.000 đồng nữa thì mới thỏa đáng. Trường có 1.900 học sinh, mỗi suất ăn nhà thầu lãi 4.000, như vậy tổng mỗi bữa tiền công của nhà thầu là 7,6 triệu, tháng lãi 167 triệu chứ đâu có ít. Đó là giá với người vụng, ít đi chợ, còn với nhà bếp chuyên nghiệp thì còn lời hơn nhiều".

>> Tôi thấy nghẹn vì những suất ăn bán trú 30 K nhưng chất lượng như 10 K

Phó hiệu trưởng nhà trường sau đó lên tiếng xác nhận nhưng cho biết mỗi suất ăn có một phần cơm, canh, món mặn, đỗ xào, táo tráng miệng. Riêng món mặn, học sinh chọn một trong 4 món, gồm: thịt heo viên chiên nước mắm, gà lagu, cá basa kho cà, trứng chiên thịt bằm. Còn cơm và canh, các em được lấy thêm thoải mái.

Đồng tình với lời giải thích từ đại diện nhà trường, bạn đọc Huynhtan bình luận: "Giá nguyên liệu cho bữa ăn nhà trường chụp lại thì đúng là giá nguyên vật liệu chỉ 18.000 - 20.000 đồng là cao nhất. Nhưng chúng ta quyên chưa tính thuế, phí vận chuyển, công lao động, mặt bằng (căng tin cũng phải đấu giá), lợi nhuận doanh nghiệp... Nói chung, tôi cho rằng suất ăn trên giá 38.000 đồng ở khu trung tâm Sài Gòn cũng không quá cao".

Đồng quan điểm, độc giả Triệu Thường Sơn phân tích: "Nói chung, với các địa phương khác thì tôi không biết, nhưng trường này ngay quận 1 cũ, khu trung tâm thành phố, thì vật giá cũng không hề rẻ, nên có thể tạm chấp nhận với chất lượng thực tế. Cơm hộp bán ngoài thị trường loanh quanh gần khu vực này, không có hoa quả tráng miệng, cũng có giá 30.000 - 35.000 đồng rồi".

"Giá 38.000 đồng là bao gồm trong đó cả thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu đặt đơn vị ngoài nấu), thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng thì mới được khấu trừ thuế (phải có hóa đơn, vào siêu thị mua, siêu thị lại chịu thêm thuế VAT, chi phí nhân công và thuế thu nhập doanh nghiệp)... Thế nên, theo tôi giá như vậy là hợp lý. Các loại thuế khiến giá trị hàng hóa tăng lên khá nhiều. Còn chúng ta ăn ở ngoài giá rẻ là vì có thể nhập thực phẩm ở chợ, không hóa đơn, không thuế", bạn đọc Ngtkthao bổ sung thêm.

Thành Lê tổng hợp