Suất ăn bán trú gần 40.000 đồng bị tố lèo tèo, trường phản bác

TP HCMSuất ăn của trường THPT Trưng Vương bị tố lèo tèo, chỉ có cơm trắng, đỗ xào, thịt viên chiên nhưng trường nói hình ảnh không phản ánh đúng thực tế.

Chiều 17/12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất ăn trưa được cho là của trường THPT Trưng Vương với giá 40.000 đồng. Dưới một bài đăng thu hút hơn 6.000 lượt tương tác, phần lớn bình luận đánh giá món mặn quá ít so với giá thành.

Hình ảnh suất ăn trưa của trường THPT Trưng Vương lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Trả lời VnExpress chiều nay, cô Lương Bích Nga, Phó hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, xác nhận hình ảnh suất ăn nói trên là bữa trưa của trường, nhưng "không đầy đủ thực tế".

Cô cho biết mỗi suất ăn có một phần cơm, canh, món mặn, đỗ xào, táo tráng miệng. Riêng món mặn, học sinh chọn 1 trong 4 món, gồm: thịt heo viên chiên nước mắm, gà lagu, cá basa kho cà, trứng chiên thịt bằm. Còn cơm và canh, các em được lấy thêm thoải mái.

Suất ăn có giá 38.000 đồng, ổn định từ năm ngoái đến nay, bao gồm nguyên liệu thực phẩm, gia vị, công chế biến, thuế.

"Hình ảnh chụp trên mạng là suất ăn với món thịt heo viên chiên nước mắm chứ không phải cá viên chiên hay trứng cút", cô Nga cho hay.

Suất ăn trưa ngày 17/12 tại trường THPT được chụp lưu mẫu. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo cô Nga, bữa ăn bán trú được nấu trực tiếp tại trường, nhà bếp ra món sau 9h30 nên đảm bảo nóng, sốt. Thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp từ những đơn vị có uy tín. Hàng ngày, suất ăn đều được lưu mẫu để kiểm tra.

"Thỉnh thoảng có đại diện phụ huynh vào bếp kiểm tra suất ăn, theo dõi quá trình chế biến. Trưa nay, tôi trực tiếp ghi nhận một số bàn ăn, thấy suất ăn đầy đủ, học sinh không phản ánh gì", cô Nga nói.

Hiệu phó THPT Trưng Vương cũng cho hay thực hiện khảo sát với 40 phụ huynh ở một lớp 10 ngay chiều nay. Kết quả, 28 người cho rằng đồ ăn ít (70%), 23 phụ huynh phản ánh cơm nguội và một số vấn đề khác như canh nguội, món ăn bị mặn/ngọt, bánh mì mềm,...

Đánh giá chất lượng món ăn, 40% phụ huynh nói "ăn được nhưng không ngon", 47,5% cảm thấy bình thường, số còn lại đánh giá "vừa ăn, khá ngon".

Khảo sát ý kiến phụ huynh của một lớp 10 trường THPT Trưng Vương về suất ăn bán trú. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Những ý kiến trên trái ngược với cảm nhận của một số học sinh. Em Hà My, học sinh lớp 11, cho biết trưa nay chọn món trứng chiên thịt bằm. Suất ăn đủ no nhưng không ngon, theo khẩu vị của em.

"Trước giờ em thấy bữa trưa ở trường chỉ có vấn đề ngon hoặc tệ chứ không ít đến mức khiến học sinh đói", My nói.

Trường THPT Trưng Vương có 2.200 học sinh. Khoảng 1.900 em đăng ký ăn bán trú, số còn lại về nhà hoặc mang cơm đến trường.

Lệ Nguyễn