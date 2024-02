Trạng thái hưng phấn khi chạy giúp runner cảm thấy hạnh phúc, giảm đau đớn, làm buổi tập thú vị và chạy lâu hơn, nhưng không phải ai cũng có cảm giác này.

Nhiều runner hưng phấn, cảm thấy tràn trề năng lượng hơn sau khi chạy xong so với trước khi bắt đầu. Nhưng không phải mọi runner đều có cảm giác tương tự, ngay cả với những người đã chạy nhiều năm, trong khi một số người khác luôn hưng phấn như vậy. Cũng có những người thỉnh thoảng mới đạt được cảm giác này. Đây thực sự là một cảm xúc thoáng qua và khó hiểu.

Theo Very Well Fit, trạng thái hưng phấn xảy ra do cơ thể sản sinh endorphin và các chất sinh hóa khác khi tập luyện, và kết quả là cảm giác say sưa. Đó là lý do nhiều runner đều muốn đạt tới cảm giác này.

Chạy bộ thường luôn đem lại sự hưng phấn, sảng khoái cho người tập. Ảnh: Runner Athletics

Theo Harvard Health, tập chạy bộ nói riêng và thể dục nói chung có thể mang lại cảm giác tích cực vì những thay đổi trong cơ thể bạn, bao gồm khả năng mang lại sự kích thích, loại bỏ căng thẳng, chống trầm cảm và cải thiện tinh thần. Sự tích tụ cảm xúc này góp phần tạo nên cảm giác hưng phấn cho runner, điều được mô tả là trạng thái hưng phấn, tăng thêm năng lượng, không trọng lượng, dễ dàng hoặc sống trong trạng thái thay đổi tương tự khi sử dụng một số loại chất kích thích.

Runner đạt được lợi ích tâm lý khi chạy nhờ endocannabinoids và endorphin được tạo ra trong cơ thể. Các chất do cơ thể sản xuất được gọi là endocannabinoids thực hiện công việc của chúng trong não và tương tự như lượng cần sa cao có thể mang lại. Những endocannabinoids này có thể tạo ra cảm giác sảng khoái mà runner cảm thấy khi tập luyện. Nhưng nó có được một cách tự nhiên, không phải do hút thuốc hay sử dụng bất kỳ dạng chất kích thích nào.

Harvard Health cho biết các chất hóa học thần kinh đóng một vai trò quan trọng trong việc mang lại lợi ích tinh thần cho việc tập luyện aerobic. Tập thể dục kích thích sản xuất endorphin - chất mang lại cảm giác hưng phấn cho runner và cảm giác lạc quan đi kèm với các bài tập đầy thử thách. Trạng thái hưng phấn này xảy ra khi chạy vì sự thiền định cơ bắp mà môn thể thao này tạo ra. Khi bạn sử dụng các nhóm cơ lớn một cách lặp đi lặp lại, cơ thể và tâm trí của bạn có xu hướng thư giãn và giảm bớt căng thẳng.

Bạn có thể nâng cao cơ hội đạt trạng thái hưng phấn khi chạy bằng cách thay đổi thói quen tập luyện hiện tại.

Đầu tiên là chạy ở ngoài để kích thích các giác quan. Trong một nghiên cứu từ Scientific Reports, dành 120 phút hoạt động ngoài trời có thể mang lại lợi ích cho cảm xúc thêm 23% và sức khỏe lên 59% khi so sánh với những người dành ít thời gian ngoài trời hơn. Cuộc điều tra về hoạt động tập luyện ngoài trời này bao gồm hơn 19.000 công dân Anh và kết quả ổn định về giới tính, độ tuổi và mức thu nhập.

Thứ hai là chạy cùng bạn tập. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết việc chạy cùng một bạn tập có thể tạo động lực và giúp hai người cổ vũ lẫn nhau, từ đó tạo ra cảm giác tích cực và lạc quan. Bạn chỉ cần một "đồng run" để nhận thấy sự khác biệt. Nhưng việc tham gia một nhóm có thể cho phép bạn chạy cùng những người khác ở các độ tuổi và giới tính khác nhau, đồng thời có thể nâng cao đáng kể mức độ động lực so với việc chạy một mình.

Thứ ba là nghe nhạc khi chạy. Theo một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia (NIH) và được công bố trên Tạp chí Sinh lý học, Sinh lý bệnh và Dược học Quốc tế, âm nhạc có thể làm tăng hiệu suất tập thể dục, sức mạnh và sức mạnh cũng như trì hoãn sự mệt mỏi. Trong nghiên cứu này, 50 người tham gia tập thể dục có và không có âm nhạc. Kết quả cho thấy tổng thời gian tập thể dục có âm nhạc lớn hơn đáng kể so với khi tập thể dục không có âm nhạc.

Hồng Duy