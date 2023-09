Trấn Thành: 'Tôi tin tạo được nét riêng khi đóng bác Ba Phi'

Trấn Thành nói không sợ bị khán giả so sánh khi đóng bác Ba Phi trong "Đất rừng phương Nam", tin bản thân có nét riêng.

Trong buổi ra mắt phim điện ảnh của đạo diễn Quang Dũng chiều 20/9 tại TP HCM, Trấn Thành lần đầu nói về tranh cãi xoay quanh việc anh nhận vai bác Ba Phi. Theo diễn viên, khán giả có lý do khi chê tạo hình của anh ở dự án, do ấn tượng sâu đậm với màn hóa thân của nghệ sĩ Mạc Can.

"Ban đầu tôi ngại ngần khi đạo diễn mời đóng vai kinh điển. Dù vậy, tôi thích thử thách này vì kích thích sự sáng tạo. Tôi tin phiên bản của tôi hoàn toàn mới, sẽ không chỉ bước ra, kể chuyện vui, nói dóc như bản cũ, mà có nhiều vai trò hơn. Tôi hy vọng được mọi người yêu thích qua vai diễn này", diễn viên nói.

Trấn Thành nhận lời đóng phim còn vì tình yêu với tác phẩm truyền hình năm 1997. Anh nhớ lúc nhỏ, mỗi lần đi học về nhà, đoạn nhạc phim Đất phương Nam vang lên, in đậm trong tâm trí đến nay. Với anh, bản truyền hình ghi dấu ấn với nhiều thế hệ, tương tự Tây Du Ký bản năm 1986. "Nếu ai cũng sợ không vượt qua bản cũ, sẽ không ai làm lại một phim hay cả. Biết đâu, phiên bản của chúng tôi được đón nhận, 20 năm sau có người sẽ làm lại", anh nói.

Đồng sản xuất tác phẩm kinh phí hơn 40 tỷ đồng, Trấn Thành cho biết được hỗ trợ của đơn vị, người dân nhiều vùng miền khi thực hiện dự án. Theo diễn viên, nếu không có tình thương của mọi người, vốn đầu tư có thể đội lên cả trăm tỷ đồng. Diễn viên tự nhận "dại dột" khi nhận lời đầu tư một tác phẩm chưa biết cơ hội hòa vốn ra sao. Dù vậy, anh và êkíp muốn chứng kiến một sản phẩm thuần Việt trên màn ảnh rộng, giới thiệu bạn bè quốc tế thấy dấu ấn văn hóa lẫn trình độ, kỹ thuật làm phim của điện ảnh trong nước.

Đạo diễn Quang Dũng cho biết làm phim mới hướng đến khán giả trẻ, không muốn "dựa hơi" bản truyền hình. Anh kỳ vọng tái hiện được hành trình của An - cậu bé mồ côi mẹ, đi tìm cha. Trên chuyến đi ấy, cậu học cách sống tự lập, trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú. Cậu bé trưởng thành hơn giữa phong trào đấu tranh của những người Nam bộ giàu nghĩa khí, từ đó hiểu được vì sao cha rời xa cậu.

Lúc trailer phim ra mắt hồi tháng 8, nhiều khán giả chê bối cảnh thiếu chân thực, chẳng hạn cây cầu được xây dựng hoành tráng, nhà hai bên sông khang trang quá mức so với cuộc sống bấy giờ. Đạo diễn Quang Dũng nói đoàn làm phim "cố gắng làm hết sức" để chuyển tải tinh thần trong tác phẩm gốc của Đoàn Giỏi, song mỗi khán giả sẽ có một hình dung, tưởng tượng khác nhau về bối cảnh chợ nổi. Theo anh, lúc hậu kỳ, êkíp sẽ bồi đắp thêm kỹ xảo, tạo bất ngờ cho khán giả khi phim công chiếu.

Tác phẩm dự kiến ra rạp ngày 20/10 sau gần một năm quay. Hiện êkíp công bố hầu hết gương mặt chính. Bộ ba diễn viên nhí An, Cò, Xinh lần lượt do Huỳnh Hạo Khang, Kỳ Phong - cùng 13 tuổi, Bùi Lý Bảo Ngọc - 11 tuổi đảm nhận. Trấn Thành vào vai bác Ba Phi - nhân vật ghi dấu qua diễn xuất nghệ sĩ Mạc Can, Mai Tài Phến đóng Võ Tòng (bản cũ do Lê Quang thể hiện). Các diễn viên còn lại gồm Công Ninh, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Tuấn Trần.

Nghệ sĩ Vinh Sơn - đạo diễn Đất phương Nam - làm cố vấn sản xuất. Diệp Thế Vinh đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc. Phim do nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan - giám đốc đơn vị làm phim Bố già, Tiệc trăng máu, Tháng năm rực rỡ - phụ trách.

