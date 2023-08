Khán giả nói bối cảnh 'Đất rừng phương Nam' thiếu chân thực

Một số khán giả nói trailer "Đất rừng phương Nam" chưa miêu tả chân thực bối cảnh miền Tây xưa.

Traier 'Đất rừng phương Nam' Trailer phim "Đất rừng phương Nam" - ra rạp ngày 20/10. Video: Galaxy

Trailer - công bố giữa tháng 8 - thu hút hàng trăm nghìn lượt xem khi giới thiệu nhân vật chính An (Hạo Khang đóng), cậu bé tìm cha giữa thời loạn lạc. Ngoài kịch bản, hình ảnh phim nhận được sự quan tâm khi tái hiện miền Tây thập niên 1920. Nhiều khán giả cho rằng màu sắc, không khí phim còn xa lạ, kém mộc mạc so với bản truyền hình năm 1997.

Ở đại cảnh chợ nổi - quay tại khu du lịch rừng tràm Trà Sư (An Giang), khâu thiết kế mỹ thuật bị nhận xét thiếu chân thực. Trên VnExpress, độc giả Tuấn Lê bình luận: "Ngày xưa mà có cây cầu đẹp đẽ, lại còn có cả gác canh ở trên. Hai bên sông tuy là nhà lá nhưng tươm tất, khang trang, lại có cả lầu cao như những nhà hàng trong khu du lịch sinh thái thời bây giờ".

Một số người xem đánh giá màu sắc phim thiếu tự nhiên vì chỉnh màu (color grading) với tông vàng ám để tạo cảm giác xưa cũ. Khâu tạo hình nhân vật cũng bị phản ứng, khi một số nhân vật quần chúng mặc quần áo sạch sẽ, phẳng phiu dù sống cơ cực trong thời khẩn hoang lập ấp. Nhân vật Út Lục Lâm (Tuấn Trần đóng) để kiểu tóc hiện đại, chưa toát lên vẻ bụi đời của một người sống lang bạt, hành nghề trộm cắp.

Cây cầu trong đại cảnh chợ nổi là một trong những chi tiết gây tranh cãi của "Đất rừng phương Nam". Ảnh: HKFilm

Trên một diễn đàn điện ảnh hơn 800.000 thành viên, khán giả Khánh Trần viết: "Xem trailer, mình thấy khung cảnh xa lạ, 'miệt nào chứ không phải miệt này'. Tư liệu để tham khảo về Nam bộ xưa không thiếu, ngoài bản truyền hình năm 1997 còn có các phim của TFS, bút ký của nhà văn Sơn Nam".

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng không nên so sánh bản điện ảnh với phim truyền hình Đất phương Nam. Ông Phước Châu - cựu quản lý truyền thông một cụm rạp ở TP HCM - cho rằng trailer tạo cảm giác "hình ảnh quá đẹp" - một phần để tiếp cận người xem đại chúng.

"Hai định dạng điện ảnh và truyền hình khác nhau. Ví dụ, màn ảnh nhỏ sẽ luôn khác màn ảnh rộng ở bề mặt thị giác thưởng thức và thụ cảm với người xem. Tôi cho rằng phải chờ phim ra rạp để xem hình ảnh, nội dung, cách kể chuyện của người làm phim thì mới phân định được hay, dở", ông Châu nhận xét.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết sau khi trailer ra mắt, anh đọc từng bình luận của khán giả, bao gồm cả các ý kiến phản biện. Dù nhiều người trong êkíp áp lực vì phim "bị soi kỹ", anh thấy mừng vì công chúng dành nhiều quan tâm cho phim.

Đạo diễn nói đoàn làm phim "cố gắng làm hết sức" để chuyển tải tinh thần trong tác phẩm gốc của Đoàn Giỏi, song mỗi khán giả sẽ có một hình dung, tưởng tượng khác nhau, chẳng hạn như bối cảnh chợ nổi trong truyện.

Nguyễn Quang Dũng nói thêm các hình ảnh được đoàn tung ra giới thiệu ban đầu chưa phải sản phẩm hoàn chỉnh. "Lúc hậu kỳ, êkíp sẽ bồi đắp thêm kỹ xảo, tạo bất ngờ cho khán giả khi phim công chiếu", đạo diễn cho biết.

Bối cảnh trải dài nhiều tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh. Ảnh: HKFilm

Hiện êkíp công bố hầu hết gương mặt chính trong phim. Bộ ba diễn viên nhí An, Cò, Xinh lần lượt do Huỳnh Hạo Khang, Kỳ Phong - cùng 13 tuổi, Bùi Lý Bảo Ngọc - 11 tuổi đảm nhận. Trấn Thành vào vai bác Ba Phi - nhân vật ghi dấu qua diễn xuất nghệ sĩ Mạc Can, Mai Tài Phến đóng Võ Tòng (bản cũ do Lê Quang thể hiện). Các diễn viên còn lại gồm Công Ninh, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Tuấn Trần.

Đơn vị sản xuất nắm bản quyền làm phim từ sáu năm trước, song lúc đó chưa đủ kinh phí lẫn điều kiện thực hiện. Quang Dũng giữ lại tên phim giống tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình Đất phương Nam năm 1997. Nghệ sĩ Vinh Sơn - đạo diễn Đất phương Nam - làm cố vấn sản xuất. Diệp Thế Vinh đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc. Phim do nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan - giám đốc đơn vị làm phim Bố già, Tiệc trăng máu, Tháng năm rực rỡ - phụ trách.

Mai Nhật