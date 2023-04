Dàn diễn viên hai thế hệ đóng 'Đất rừng phương Nam'

Trấn Thành (trái) và đạo diễn Quang Dũng trên trường quay "Đất rừng phương Nam" - tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết Đoàn Giỏi. Nghệ sĩ tham gia với vai bác Ba Phi - một nhân vật luôn tạo tiếng cười, mang niềm vui đến cho mọi người. Trong bản truyền hình, nhân vật này do nghệ sĩ Mạc Can thể hiện, ghi dấu với lối diễn dí dỏm, gần gũi. Biệt danh "bác Ba Phi" cũng gắn với Mạc Can từ đó, giúp ông đến gần với công chúng hơn.



Trấn Thành cho biết hy vọng qua diễn xuất khán giả sẽ thấy một bác Ba Phi khác biệt, có màu sắc riêng, đồng thời không so sánh anh với nghệ sĩ gạo cội. Diễn viên còn đồng đầu tư phim vì muốn ủng hộ một tác phẩm giàu giá trị lịch sử. Trấn Thành cũng tham gia trực tiếp vào khâu nội dung, góp ý ở bản dựng cuối.