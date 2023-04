Diễn viên 13 tuổi đóng vai Cò phim 'Đất rừng phương Nam'

Kỳ Phong - 13 tuổi, con diễn viên Kiều Trinh - vượt hàng trăm ứng viên để đóng Cò trong phim "Đất rừng phương Nam".

Kỳ Phong là một trong những gương mặt chính của dự án điện ảnh do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn. Trong phim, Cò là bạn thân của An (bé Hạo Khang đóng), cùng hoàn cảnh mồ côi mẹ. Cò trải đời sớm, thông minh, giỏi bắn ná, đồng hành với An trên hành trình tìm cha.

Kỳ Phong tập làm quen với rắn trước khi đóng "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễn viên Kiều Trinh cho biết ban đầu đưa con đi casting vai An, sau đó đạo diễn Quang Dũng đề nghị diễn thử Cò và được chọn. Vài tháng trước khi phim bấm máy, chị cho con học một khóa võ với cascadeur để bé cứng cáp hơn, do vai Cò có nhiều phân đoạn hành động. Kiều Trinh còn mua rắn không độc về, cho Kỳ Phong tập làm quen để vượt qua nỗi sợ trước khi diễn cảnh Cò bắt rắn.

Dàn diễn viên nhí trong phim được yêu cầu học cách cưỡi trâu, chèo ghe trước khi quay. Dù vậy, các bé vẫn chật vật do trâu chưa quen người, liên tục đổi hướng. Có lần, đoàn ghi hình một tuần ở Châu Đốc (An Giang). Kiều Trinh cho biết khi quay thử, trâu bất ngờ chạy, Kỳ Phong bị ngã, dây buộc vào tay và kéo lê một đoạn, may đất bùn mềm nên không gặp chấn thương. Ngày quay chính thức, diễn viên nhí bị sừng trâu đụng trúng vết thương cũ ở đầu gối, phải đi bệnh viện khám. "Tôi lo cho con lắm, nhưng sau mỗi sự cố, bé vẫn cười lạc quan nên yên tâm phần nào", chị nói.

Kỳ Phong sinh năm 2010, từng tham gia hơn 10 dự án truyền hình lẫn điện ảnh. Diễn viên bắt đầu đóng phim từ năm một tuổi với loạt tác phẩm chuyển thể truyện cổ tích. Sau này, Kỳ Phong góp mặt với vai phụ qua nhiều phim như Nghề sinh tử, Bệnh viện ma.

Diễn viên nhí đóng bé An 'Đất rừng phương Nam' Cảnh An và Cò tâm sự trong phim "Đất phương Nam". Video: TFS

Trong bản truyền hình năm 1997 (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn), vai Cò do diễn viên Phùng Ngọc đảm nhận. Khi phim phát sóng, Phùng Ngọc lẫn Hùng Thuận - vai An - nổi tiếng, được đánh giá là diễn viên nhí tiềm năng. Sau đó, Phùng Ngọc tham gia vài dự án phim rồi vắng bóng. Nhiều năm, anh làm nghề xe ôm kiếm sống. Năm 2015, thông tin Phùng Ngọc bị thương ở tay, không có tiền chữa trị được quan tâm. Hùng Thuận góp chi phí cho bạn điều trị và kêu gọi các nghệ sĩ quyên tiền hỗ trợ. Năm 2019, Phùng Ngọc hội ngộ Hùng Thuận, nghệ sĩ Mạnh Dung - vai ông Ba bắt rắn, Lê Quang - vai Võ Tòng trong chương trình Ký ức vui vẻ.

Ngoài An và Cò, trước đó, êkíp công bố hai nhân vật phụ như Võ Tòng (Mai Tài Phến), bác Ba Phi (Trấn Thành). Bản điện ảnh có kinh phí 40 tỷ đồng, được quay gần hai tháng ở miền Tây, dự kiến ra rạp dịp Tết 2024. Quang Dũng giữ lại tên phim giống tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình năm 1997. Nghệ sĩ Vinh Sơn - đạo diễn Đất phương Nam - làm cố vấn sản xuất. Diệp Thế Vinh đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc. Phim do nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan - giám đốc đơn vị làm phim Bố già, Tiệc trăng máu, Tháng năm rực rỡ - phụ trách.

Bối cảnh chợ nổi tại rừng tràm Trà Sư trong "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Galaxy

Phim truyền hình Đất phương Nam ra mắt năm 1997, dài 11 tập, về cậu bé An mồ côi mẹ, tha phương đi tìm cha. Lưu lạc về phương Nam, An gặp những mảnh đời lầm than dưới ách áp bức của địa chủ, thực dân. Hoàn cảnh đưa đẩy họ trở thành những nông dân khởi nghĩa. Tuy cực khổ, An vẫn luôn sống trong sự đùm bọc của những người thương yêu - nguồn động lực đưa cậu vượt qua gian khổ. Sau khi phát sóng, tác phẩm gây sốt, trở thành một trong những phim truyền hình kinh điển với nhiều thế hệ khán giả.

Mai Nhật