Trận bão mùa đông khiến 30 người thiệt mạng ở Mỹ

Người dân tại khu phố Nam Boston dùng xẻng xúc tuyết khỏi xe ôtô dọc hai bên đường sau khi trận bão mùa đông trút lớp tuyết dày hơn 30 cm xuống khu vực hôm 26/1.
Cơn bão mùa đông với tuyết rơi dày, gió mạnh, mưa băng từ cuối tuần trước tấn công khu vực trải dài từ bang New Mexico đến Bắc Carolina. Ít nhất 30 người thiệt mạng, với các nguyên nhân như hạ thân nhiệt, tai nạn giao thông, sự cố khi trượt tuyết, lái xe địa hình và vận hành xe dọn tuyết.
Các nhà dự báo thời tiết cho hay phần lớn khu vực phía bắc nước Mỹ sẽ duy trì nhiệt độ liên tục dưới mức đóng băng cho đến 1/2 và khu vực miền nam sẽ ghi nhận nhiệt độ thấp chưa từng có.
Các đội xe chuyên dụng dọn tuyết và băng trên tuyến cao tốc President George Bush ở Plano, Texas.
Tuyết rơi không ngừng ở vùng Đông Bắc, khiến một số khu vực ở Connecticut ghi nhận lượng tuyết dày hơn 56 cm. Tại Boston, Massachusetts, tuyết cũng đã rơi dày hơn 40 cm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại.
Tính đến tối 26/1, hơn 600.000 hộ tiêu thụ chịu cảnh mất điện.
Nhân viên vệ sinh đường phố dùng máy thổi tuyết bám trên vỉa hè khu phố Wall Street ở thành phố New York.
Các nhân viên Mật vụ Mỹ hỗ trợ đẩy một chiếc xe trên đường phố thủ đô Washington. Ít nhất 20 bang và Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động lực lượng và nguồn lực cứu trợ.
Tuyết rơi dày đặc khiến giao thông tê liệt; nhiều tuyến xe buýt, tàu hỏa và các chuyến bay đã buộc phải dừng hoạt động.
Jack Grimes dọn tuyết trên mái nhà ở Wardsboro, bang Vermont.
Dave Radell, nhà khí tượng học của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ, cho hay đặc điểm của tuyết trong cơn bão mùa đông lần này là khô, mềm xốp, khiến gió dễ thổi bay tuyết và gây khó khăn công tác dọn dẹp đường sá, làm giảm tầm nhìn.
"Những đặc tính này khiến mọi việc khó khăn hơn rất nhiều", ông nói.
Xe chuyên dụng dọn tuyết và băng tại sân bay quốc tế Ronald Reagan Washington ở hạt Arlington, bang Virginia.
Trận bão nguy hiểm này là kết quả của hiện tượng xoáy cực bị kéo giãn. Đây là khối khí lạnh áp thấp ở Bắc Cực, vốn thường có dạng tương đối tròn và gọn, song đôi khi cũng biến dạng thành hình bầu dục, khiến không khí lạnh tràn xuống khắp Bắc Mỹ.
Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân khiến hiện tượng trên xuất hiện nhiều hơn, dù vẫn còn nhiều tranh luận.
Một học sinh dắt xe đạp qua con đường tuyết phủ trắng xóa tại Đại lộ số 5, khu Oakland, thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania.
Ian Flood trượt tuyết xuống một con phố ở khu Beacon Hill, thành phố Boston.
Người phụ nữ này chọn trượt tuyết làm cách di chuyển qua Quảng trường Thời đại ở thành phố New York.
Hồng Hạnh (Theo AP)