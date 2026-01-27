Trận bão mùa đông khiến 30 người thiệt mạng ở Mỹ

Người dân tại khu phố Nam Boston dùng xẻng xúc tuyết khỏi xe ôtô dọc hai bên đường sau khi trận bão mùa đông trút lớp tuyết dày hơn 30 cm xuống khu vực hôm 26/1.

Cơn bão mùa đông với tuyết rơi dày, gió mạnh, mưa băng từ cuối tuần trước tấn công khu vực trải dài từ bang New Mexico đến Bắc Carolina. Ít nhất 30 người thiệt mạng, với các nguyên nhân như hạ thân nhiệt, tai nạn giao thông, sự cố khi trượt tuyết, lái xe địa hình và vận hành xe dọn tuyết.

Các nhà dự báo thời tiết cho hay phần lớn khu vực phía bắc nước Mỹ sẽ duy trì nhiệt độ liên tục dưới mức đóng băng cho đến 1/2 và khu vực miền nam sẽ ghi nhận nhiệt độ thấp chưa từng có.