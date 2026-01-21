Hơn 150 triệu người Mỹ sắp đối mặt 'bão mùa đông thảm khốc'

Người dân ở 24 bang từ Texas tới Carolina, Massachusetts, có nguy cơ mất điện diện rộng, tê liệt giao thông do cơn bão mùa đông cuối tuần này.

Cơn bão mùa đông dự kiến đổ bộ vào cuối tuần này và kéo dài một tuần đang có nguy cơ trở thành "sự kiện thảm khốc từ Texas tới các bang Bắc và Nam Carolina", theo nhận định ngày 20/1 của Ryan Maue, từng là nhà khoa học trưởng của Cơ quan Khí tượng và Hải dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

Lượng tuyết và băng tích tụ có thể làm cây cối gãy đổ gây mất điện, gián đoạn giao thông suốt nhiều ngày, tăng nguy cơ rủi ro đối với tính mạng và tài sản của 150 triệu người sống ở khu vực này.

Xe cộ lưu thông tốc độ thấp do hạn chế tầm nhìn vì bão tuyết ở đường Lake Michigan Drive, hạt Ottawa, bang Michigan, ngày 19/1. Ảnh: AP

"Có khả năng hàng trăm nghìn người sẽ phải sống trong cảnh mất điện và không có hệ thống sưởi trong nhiều ngày", Jonathan Porter, chuyên gia khí tượng trưởng của AccuWeather, nói.

Lượng tuyết và mưa băng có thể rơi dày tới hàng chục cm xuống khu vực từ vùng Trung Nam nước Mỹ tới Thung lũng Mississippi, khu vực vốn có khí hậu ấm áp và không được trang bị để ứng phó với băng tuyết đọng trên mặt đường. Các trường học và nhà trẻ ở khu vực này có thể phải đóng cửa nhiều ngày.

Tại những khu vực hình thành lớp băng dày, cây cối và đường dây điện có thể gãy đổ. Việc dọn băng khỏi đường phố, xa lộ, bãi đậu xe và vỉa hè có thể gặp khó khăn hoặc không thực hiện được, đặc biệt là ở những nơi hạn chế về nguồn cung chất làm tan băng. Các đội xử lý sự cố lưới điện có thể bị quá tải do cơn bão quá lớn.

Trong và sau cơn bão, thời tiết lạnh giá với nhiệt độ giảm xuống mức -7 độ C, -12 độ C thậm chí là xuống dưới -17 độ C có thể khiến đường ống nước bị vỡ. Theo dự đoán, nhiệt độ duy trì dưới 0 độ C trong 48-60 giờ liên tục ở Dallas, Texas.

"Đợt lạnh này có vẻ sẽ không kéo dài hoặc gay gắt như đợt rét kỷ lục và chết chóc vào tháng 2/2021. Tuy nhiên, đợt lạnh này sẽ trùng với một cơn bão tuyết và băng giá lớn", ông Porter nói, lưu ý có thể hơn 4.000 chuyến bay sẽ bị hủy vì bão, sân bay có thể phải đóng cửa vì mặt đường bay đóng băng hoặc tuyết rơi quá dày.

Các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão mùa đông vào cuối tuần này tại Mỹ. Ảnh: Fox Weather

Tại một cửa hàng bán đồ kim khí ở Little Rock, Arkansas ngày 20/1, người dân đang chuẩn bị ứng phó bão. "Các phụ huynh có con nhỏ sắm xe trượt tuyết", James Carter, giám đốc điều hành của cửa hàng Fuller & Son Hardware, nói.

Người dân cũng chuẩn bị xẻng, sản phẩm làm tan băng, nắp đậy chống đóng băng cho vòi nước ngoài trời, vì dự báo nhiệt độ ở Little Rock giảm xuống dưới -7 độ C.

Hồng Hạnh (Theo AP, AccuWeather)