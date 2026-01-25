Hơn 700.000 hộ gia đình tại Mỹ mất điện vì bão tuyết

Trận bão tuyết lớn khiến hơn 700.000 hộ tiêu dùng tại Mỹ bị mất điện, các bang Tennessee, Texas, Mississippi và Louisiana chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Trận bão tuyết lớn trải dài trên khu vực rộng lớn của nước Mỹ, từ vùng đông bắc đến bang Texas ở miền nam, trong hôm nay. Các quan chức Mỹ cảnh báo nhiệt độ sẽ giảm xuống mức nguy hiểm trong vài ngày tới, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của người dân.

"Tác động của tuyết và mưa đá sẽ kéo dài đến tuần sau, hiện tượng đóng băng khiến cho đường trơn trượt, gây nguy hiểm cho quá trình lái xe và đi bộ", Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết.

Theo trang web Power Outage, hơn 700.000 hộ tiêu dùng tại Mỹ đã bị mất điện, chủ yếu tại khu vực miền nam, nơi cơn bão bắt đầu hoành hành từ ngày 24/1. Trong số này có khoảng 250.000 khách hàng ở bang Tennessee, cùng hơn 100.000 hộ tiêu dùng tại mỗi bang Texas, Mississippi và Louisiana.

Một người dắt xe đạp giữa bão tuyết ở thành phố Philadelphia, Mỹ ngày 25/1. Ảnh: AP

Ít nhất 20 bang và thủ đô Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì trận bão. Giới chức Texas, Bắc Carolina và New York khuyến cáo người dân ở nhà vì thời tiết nguy hiểm.

Một số sân bay lớn ở Washington, Philadelphia và New York đã đình chỉ gần như tất cả chuyến bay. Trang web Flightaware cho biết 4.000 chuyến bay bị hủy ngày 24/1 và 10.000 chuyến vào ngày 25/1.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc với tất cả bang bị bão quét qua. Hãy giữ an toàn và giữ ấm", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết.

NWS cảnh báo lớp băng dày "có thể gây ra mất điện kéo dài, thiệt hại nghiêm trọng cho cây cối và khiến điều kiện giao thông trở nên cực kỳ nguy hiểm hoặc không thể đi lại được".

Giới chức Mỹ cho biết tình trạng giá rét nguy hiểm đến tính mạng có thể kéo dài một tuần sau bão, đặc biệt tại vùng đồng bằng phía bắc và vùng Trung Tây, nơi nhiệt độ gió lạnh có thể giảm xuống mức cực đoan -45 độ C và gây tê cóng chỉ trong vài phút.

Trận bão nguy hiểm này là kết quả của hiện tượng xoáy cực bị kéo giãn. Đây là khối khí lạnh áp thấp ở Bắc Cực, vốn thường có dạng tương đối tròn và gọn, song đôi khi cũng biến dạng thành hình bầu dục, khiến không khí lạnh tràn xuống khắp Bắc Mỹ.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân khiến hiện tượng trên xuất hiện nhiều hơn, dù vẫn còn nhiều tranh luận.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)