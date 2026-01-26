Dân Mỹ ra đường nghịch tuyết giữa bão mùa đông lịch sử

Bão mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm đang ảnh hưởng tới 2/3 dân số Mỹ, gây băng tuyết ở nhiều khu vực từ bang miền nam Texas đến vùng New England ở đông bắc.
Trong ảnh, sương giá phủ mờ cầu Brooklyn ở New York, ngày 25/1. Hai bên thành cầu treo đầy những chiếc "khóa tình yêu" cùng đủ loại kỷ vật của du khách muốn lưu lại dấu ấn ở công trình này.
Bão mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm đang ảnh hưởng tới 2/3 dân số Mỹ, gây băng tuyết ở nhiều khu vực từ bang miền nam Texas đến vùng New England ở đông bắc.
Trong ảnh, sương giá phủ mờ cầu Brooklyn ở New York, ngày 25/1. Hai bên thành cầu treo đầy những chiếc "khóa tình yêu" cùng đủ loại kỷ vật của du khách muốn lưu lại dấu ấn ở công trình này.
Một biker chạy xe cào cào trên tuyết tại đường Sixth Avenue ở Thành phố New York, ngày 25/1.
Dù Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cảnh báo "trời sẽ rất, rất lạnh", khuyến khích người dân tích trữ nhiên liệu, thực phẩm, nhiều người vẫn đổ ra đường vui đùa với lớp tuyết dày.
Một biker chạy xe cào cào trên tuyết tại đường Sixth Avenue ở Thành phố New York, ngày 25/1.
Dù Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cảnh báo "trời sẽ rất, rất lạnh", khuyến khích người dân tích trữ nhiên liệu, thực phẩm, nhiều người vẫn đổ ra đường vui đùa với lớp tuyết dày.
Cặp tình nhân trao nhau nụ hôn dưới tán ô tại Công viên Trung tâm (Central Park) ở New York.
Cặp tình nhân trao nhau nụ hôn dưới tán ô tại Công viên Trung tâm (Central Park) ở New York.
Nghệ sĩ đường phố khỏa thân, biểu diễn ở Quảng trường Thời đại (Times Square) tại New York khi tuyết vẫn không ngừng rơi.
Vùng New York cũng ghi nhận tuyết rơi dày, có nơi tới 60 cm. Sau giai đoạn tuyết rơi dồn dập, lớp băng cứng sẽ hình thành, khiến đường sá, vỉa hè trở nên trơn trượt, gây nguy hiểm với phương tiện lưu thông.
Nghệ sĩ đường phố khỏa thân, biểu diễn ở Quảng trường Thời đại (Times Square) tại New York khi tuyết vẫn không ngừng rơi.
Vùng New York cũng ghi nhận tuyết rơi dày, có nơi tới 60 cm. Sau giai đoạn tuyết rơi dồn dập, lớp băng cứng sẽ hình thành, khiến đường sá, vỉa hè trở nên trơn trượt, gây nguy hiểm với phương tiện lưu thông.
Một sinh viên trượt ván trên mặt đường đóng băng trong khuôn viên Đại học Texas sau khi trận bão tuyết quét qua.
Một sinh viên trượt ván trên mặt đường đóng băng trong khuôn viên Đại học Texas sau khi trận bão tuyết quét qua.
Người dân thành phố Denton, bang Texas ngồi trên ván, kéo nhau bằng xe đạp trên đường tuyết.
Người dân thành phố Denton, bang Texas ngồi trên ván, kéo nhau bằng xe đạp trên đường tuyết.
Nhiều thanh niên tụ tập trên đỉnh ngọn đồi ở Bảo tàng Nghệ thuật Philaldelphia, ôm ván trượt tuyết đổ dốc.
Nhiều thanh niên tụ tập trên đỉnh ngọn đồi ở Bảo tàng Nghệ thuật Philaldelphia, ôm ván trượt tuyết đổ dốc.
Người dân tụ tập ném tuyết tại công viên Meridian Hill ở thủ đô Washington. Tuyết ở Washington rơi dồn dập vào rạng sáng 25/1, tạo ra lớp tuyết dày 15-25 cm trên mặt đất.
Người dân tụ tập ném tuyết tại công viên Meridian Hill ở thủ đô Washington. Tuyết ở Washington rơi dồn dập vào rạng sáng 25/1, tạo ra lớp tuyết dày 15-25 cm trên mặt đất.
Một em bé ôm phao trượt tuyết từ đỉnh dốc tại công viên Scissortail Park sau khi bão tan ở thành phố Oklahoma City.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ trước đó đánh giá Oklahoma City là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng cao nhất từ đợt bão tuyết, với cao điểm từ tối 23/1 đến tối 24/1.
Một em bé ôm phao trượt tuyết từ đỉnh dốc tại công viên Scissortail Park sau khi bão tan ở thành phố Oklahoma City.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ trước đó đánh giá Oklahoma City là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng cao nhất từ đợt bão tuyết, với cao điểm từ tối 23/1 đến tối 24/1.
Nhân viên sân bay quốc tế Nashville ở Tennessee khử băng cho máy bay hôm 24/1.
Dù mang lại niềm vui cho người dân nhiều thành phố, trận bão tuyết đã khiến gần 17.000 chuyến bay bị hủy trên toàn quốc. Theo công ty phân tích hàng không Cirium, cơn bão mùa đông này là sự kiện gây số lượng hủy chuyến cao nhất kể từ đại dịch Covid-19.
Cơn bão đến nay khiến hơn 1 triệu người Mỹ mất điện, ít nhất 7 người thiệt mạng.
Nhân viên sân bay quốc tế Nashville ở Tennessee khử băng cho máy bay hôm 24/1.
Dù mang lại niềm vui cho người dân nhiều thành phố, trận bão tuyết đã khiến gần 17.000 chuyến bay bị hủy trên toàn quốc. Theo công ty phân tích hàng không Cirium, cơn bão mùa đông này là sự kiện gây số lượng hủy chuyến cao nhất kể từ đại dịch Covid-19.
Cơn bão đến nay khiến hơn 1 triệu người Mỹ mất điện, ít nhất 7 người thiệt mạng.
Xe dọn tuyết trước Đồi Capitol ở thủ đô Washington, ngày 25/1.
Tổng thống Donald Trump ngày 24/1 gọi đây là cơn bão "lịch sử", ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang về thảm họa tại Nam Carolina, Virginia, Tennnessee, Georgia, Bắc Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana và Tây Virginia.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc với các bang nằm trên đường đi của cơn bão. Hãy giữ an toàn và giữ ấm", ông Trump viết trên mạng xã hội.
Xe dọn tuyết trước Đồi Capitol ở thủ đô Washington, ngày 25/1.
Tổng thống Donald Trump ngày 24/1 gọi đây là cơn bão "lịch sử", ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang về thảm họa tại Nam Carolina, Virginia, Tennnessee, Georgia, Bắc Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana và Tây Virginia.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc với các bang nằm trên đường đi của cơn bão. Hãy giữ an toàn và giữ ấm", ông Trump viết trên mạng xã hội.
Công nhân dọn tuyết tại Quảng trường Thời đại, thành phố New York.
Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ thấp kỷ lục và gió lạnh "nguy hiểm" sẽ tiến sâu vào khu vực Đại Bình nguyên (Great Plains, vùng đồng bằng rộng lớn ở bắc Mỹ) vào ngày 26/1.
Công nhân dọn tuyết tại Quảng trường Thời đại, thành phố New York.
Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ thấp kỷ lục và gió lạnh "nguy hiểm" sẽ tiến sâu vào khu vực Đại Bình nguyên (Great Plains, vùng đồng bằng rộng lớn ở bắc Mỹ) vào ngày 26/1.
Đức Trung (Theo AP, AFP, Reuters)