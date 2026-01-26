Dân Mỹ ra đường nghịch tuyết giữa bão mùa đông lịch sử

Bão mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm đang ảnh hưởng tới 2/3 dân số Mỹ, gây băng tuyết ở nhiều khu vực từ bang miền nam Texas đến vùng New England ở đông bắc.

Trong ảnh, sương giá phủ mờ cầu Brooklyn ở New York, ngày 25/1. Hai bên thành cầu treo đầy những chiếc "khóa tình yêu" cùng đủ loại kỷ vật của du khách muốn lưu lại dấu ấn ở công trình này.