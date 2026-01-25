Loạt bang Mỹ chìm trong tuyết giữa đợt băng giá nghiêm trọng

Tuyết và mưa băng ngày 24/1 trút xuống các khu vực trải dài từ bang New Mexico đến Bắc Carolina, trong lúc một cơn bão mùa đông khổng lồ đang quét qua nước Mỹ theo hướng đông bắc.

Sau khi gây ảnh hưởng mạnh ở khu vực tây nam và miền trung Mỹ, bão bắt đầu tác động tới các bang ở vùng Trung - Đại Tây Dương và phía đông bắc.

Trong ảnh là đường cao tốc phủ tuyết ở thành phố Dallas tại bang Texas.