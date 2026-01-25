Loạt bang Mỹ chìm trong tuyết giữa đợt băng giá nghiêm trọng

Tuyết và mưa băng ngày 24/1 trút xuống các khu vực trải dài từ bang New Mexico đến Bắc Carolina, trong lúc một cơn bão mùa đông khổng lồ đang quét qua nước Mỹ theo hướng đông bắc.
Sau khi gây ảnh hưởng mạnh ở khu vực tây nam và miền trung Mỹ, bão bắt đầu tác động tới các bang ở vùng Trung - Đại Tây Dương và phía đông bắc.
Trong ảnh là đường cao tốc phủ tuyết ở thành phố Dallas tại bang Texas.
Tuyết đã rơi trên khắp miền trung Mỹ, trong đó có các bang Kansas, Oklahoma và Missouri. Một số nơi ghi nhận lượng tuyết dày tới 20 cm trên mặt đất vào tối ngày 24/1, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS).
Cơ quan này dự đoán một số khu vực sẽ hứng lượng tuyết lớn, đồng thời cảnh báo nguy cơ băng đóng dày ở mức "thảm khốc".
Người dân đi mua hàng giữa thời tiết giá rét ở thành phố Arlington tại bang Texas.
Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết 240 triệu người ở nước này có thể chịu ảnh hưởng của bão. Ít nhất 20 bang và thủ đô Washington đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
"Mọi người hãy nghiêm túc đề phòng với cơn bão", NWS cho biết, đồng thời dự báo hiện tượng tuyết rơi sẽ trải dài từ bang New Mexico đến bang Maine.
Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không FlightAware, hơn 4.000 chuyến bay đến và đi khỏi Mỹ bị hủy, khoảng 4.000 chuyến khác cũng bị hoãn.
Tại Dallas, nơi thường có nhiệt độ vừa phải vào tháng 1, mưa băng đã khiến nhiệt độ giảm xuống còn -6 độ C.
Phi cơ di chuyển tại sân bay quốc tế Nashville ở bang Tennessee.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem kêu gọi những người bị ảnh hưởng ở yên trong nhà nếu có thể, kiểm tra hàng xóm và tiếp tục hợp tác với giới chức địa phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền liên bang sẽ theo dõi và giữ liên lạc với các bang nằm trong đường đi của bão. "Hãy giữ an toàn và giữ ấm", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.
Tuyết phủ trắng thành phố Tulsa ở bang Oklahoma.
Tính đến tối 24/1, gần 160.000 khách hàng ở Mỹ đã bị mất điện, trong đó có 50.000 trường hợp ở hai bang Texas và Louisiana.
NWS cảnh báo lớp băng dày "có thể gây ra mất điện kéo dài, thiệt hại nghiêm trọng cho cây cối và khiến điều kiện giao thông trở nên cực kỳ nguy hiểm hoặc không thể đi lại được".
Thống đốc New York Kathy Hochul cảnh báo chỉ 5-6 phút ở ngoài trời cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Giới chức cho rằng tình trạng rét đậm gây đe dọa đến tính mạng này có thể sẽ kéo dài một tuần sau cơn bão, đặc biệt là tại vùng đồng bằng phía bắc và Thượng Trung Tây.
"Ảnh hưởng của tuyết và mưa tuyết sẽ kéo dài sang tuần sau với nhiều đợt tái đóng băng, khiến đường sá tiếp tục trơn trượt, gây nguy hiểm cho cả việc lái xe lẫn đi bộ trong thời gian tới", NWS cho hay.
Trận bão nguy hiểm này là kết quả của hiện tượng xoáy cực bị kéo giãn. Đây là khối không khí lạnh áp suất thấp ở Bắc Cực, vốn thường có dạng tương đối tròn và gọn, song đôi khi cũng biến dạng thành hình bầu dục, khiến không khí lạnh tràn xuống khắp Bắc Mỹ.
Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân khiến hiện tượng trên xuất hiện nhiều hơn, dù vẫn còn nhiều tranh luận.
Phạm Giang (Ảnh: AP)