Trailer phim tài liệu của Taylor Swift gây sốt

Ca sĩ Taylor Swift gây "bão" mạng xã hội khi công bố series tài liệu và phim hòa nhạc về chuyến lưu diễn The Eras Tour.

Theo Variety, phim tài liệu The End of an Era cùng dự án hòa nhạc The Final Show sẽ phát hành trên nền tảng Disney+ vào ngày 12/12, một ngày trước sinh nhật ca sĩ.

"Êkíp chúng tôi muốn lưu giữ từng khoảnh khắc trước khi khép lại chương quan trọng và mãnh liệt nhất trong cuộc đời. Đoàn làm phim đã ghi lại mọi câu chuyện trong chuyến lưu diễn và đêm concert cuối", Taylor nói.

Trailer 'Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era' Trailer "Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era", gồm sáu tập. Video: Disney+

Sau khi đăng tải, trailer đạt hơn 3,6 triệu lượt thích, hơn 50 nghìn lượt chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Một người dùng bình luận: "Taylor thật nhiều năng lượng, tôi có cảm giác lúc nào cô ấy cũng làm việc và mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ". Người khác viết: "Là fan của bạn, chúng tôi chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt The Eras Tour".

The End of an Era do Don Argott thực hiện, mang đến cái nhìn về cuộc sống của Taylor Swift trong suốt quá trình lưu diễn kéo dài gần hai năm. Bộ phim ghi lại câu chuyện hậu trường, những lần ca sĩ tập luyện cùng ban nhạc, quy mô sân khấu. Ba mẹ Taylor, bạn trai Travis Kelce cùng các ca sĩ Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran và Florence Welch cũng góp mặt trong tác phẩm.

Phim hòa nhạc The Final Show do đạo diễn Glenn Weiss chỉ đạo, đưa người xem trở lại đêm diễn cuối tại sân vận động BC Place (Vancouver). Lần đầu tiên người hâm mộ có thể xem trọn vẹn phần biểu diễn mở rộng sau khi Taylor phát hành album The Tortured Poets Department, bao gồm đoạn trình diễn Female Rage: The Musical Segment.

Taylor Swift trong một đêm diễn trong chuỗi concert "The Eras Tour". Ảnh: TAS Rights Management

Giới chuyên môn nhận định Taylor công bố hai dự án mới trong lúc cô đang nối dài chuỗi thành công trong sự nghiệp. Album thứ 12 The Life of a Showgirl giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard 200, phim ca nhạc The Release Party of a Showgirl - được mô tả như "bữa tiệc ra mắt" (release party) nhạc mới của cô - thu 33 triệu USD sau ba ngày công chiếu.

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Năm 2023, tạp chí TIME vinh danh cô là "Nhân vật của năm". Tháng 11/2024, cô xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes. Hồi tháng 8, ca sĩ đính hôn bạn trai - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, bằng tuổi.

Trailer "The Eras Tour" của Taylor Swift Trailer "Taylor Swift: The Eras Tour". Video: TAS Rights Management

The Eras Tour được xem là hiện tượng văn hóa toàn cầu, thu về hơn hai tỷ USD và trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử. Tour nhạc bắt đầu hồi tháng 3/2023 và kết thúc cuối năm 2024, tổng cộng 151 show. Tính trung bình, mỗi buổi diễn hút hơn 70 nghìn khán giả, thu về 17 triệu USD, mỗi vé có giá khoảng 238 USD. Cuối năm 2023, ca sĩ ra mắt dự án Taylor Swift: The Eras Tour, đạt hơn 261 triệu USD tiền vé, trở thành phim tài liệu hòa nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời.

Cát Tiên (theo Variety)