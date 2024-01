Phim tài liệu của Taylor Swift lập kỷ lục phòng vé

"Taylor Swift: The Eras Tour" vượt hơn 261 triệu USD, trở thành phim tài liệu hòa nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời.

Theo The Hollywood Reporter, sau khi ra mắt ở thị trường Trung Quốc hôm 31/12/2023, tác phẩm đạt tổng doanh thu 8,7 triệu USD. Điều này giúp Taylor Swift: The Eras Tour vượt qua This Is It của Michael Jackson để vươn lên vị trí dẫn đầu.

Hôm 7/1, nhà phát hành bộ phim - giám đốc điều hành AMC Entertainment, Adam Aron - cho biết: "Màn trình diễn của Taylor Swift làm hài lòng người hâm mộ toàn cầu. Việc lập kỷ lục phòng vé là lời nhắc nhở về sức mạnh của phim ảnh".

Theo thống kê của đơn vị quan sát phòng vé quốc tế Box Office Mojo, phần lớn doanh thu của tác phẩm đạt được trong tuần công chiếu đầu tiên hồi tháng 10/2023, thu về 92,8 triệu USD tại khu vực Bắc Mỹ và 30,7 triệu USD ở thị trường quốc tế. Phim vượt qua Justin Bieber: Never Say Never (73 triệu USD), là phim tài liệu hòa nhạc có doanh thu mở màn lớn nhất mọi thời. Bên cạnh đó, Taylor Swift: The Eras Tour nằm trong top 20 phim ăn khách nhất năm qua.

Theo Billboard, khi tác phẩm dần rút khỏi rạp, ca sĩ tiếp tục chuyến lưu diễn ở sân vận động Tokyo Dome (Nhật Bản), vào ngày 7/2. Sau đó, Swift sang Australia và Singapore, trước khi bắt đầu tour diễn ở châu Âu, ngày 9/5.

Taylor Swift: The Eras Tour (tên Việt: Những kỷ nguyên của Taylor Swift) xoay quanh concert thứ sáu của ca sĩ. Tác phẩm gồm 10 phần, ghi lại nhiều màn trình diễn của Swift trong show diễn. Tour nhạc bắt đầu hồi tháng 3/2023 và dự kiến kết thúc vào cuối năm nay, tổng cộng 151 show. Tính trung bình, mỗi buổi diễn hút hơn 70 nghìn khán giả, thu về 17 triệu USD, mỗi vé có giá khoảng 238 USD. Cho tới nay, Eras Tour bán được 4,3 triệu vé, có thể thu về hơn hai tỷ USD khi kết thúc.

Taylor Swift, 34 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là "Nhân vật của năm". Ca sĩ hẹn hò cầu thủ NFL Travis Kelce từ tháng 9/2023.

Năm qua, cô liên tục thắng lớn sau khi tái thu âm album 1989, phá vỡ kỷ lục và nhận bảy đề cử tại Grammy 2024, thắng chín hạng mục MTV VMAs 2023, là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất năm trên Apple Music và Spotify, có nhiều album nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200. Sự trở lại của ca sĩ khuấy động làng nhạc và khiến nhiều fan mong chờ, hơn 200 người hâm mộ cắm trại trong lều suốt 5 tháng để có cơ hội đứng hàng đầu trong concert của ca sĩ.

