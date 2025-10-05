Phim ca nhạc của Taylor Swift đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ

"The Official Release Party of a Showgirl" - phim về hậu trường thực hiện album mới của ca sĩ Taylor Swift - thu 15,8 triệu USD ngày đầu công chiếu.

Theo Variety, tác phẩm dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ ngày 3/10, thu gần 16 triệu USD tại 3.702 rạp chiếu. Giới chuyên môn nhận định kết quả này cho thấy sức ảnh hưởng của ca sĩ.

Một trong những tạo hình Taylor Swift dùng để quảng bá cho album mới. Ảnh: TAS

Dự án được mô tả như "bữa tiệc ra mắt" (release party) nhạc mới, kéo dài đến ngày 5/10. Với thời lượng 89 phút, người hâm mộ sẽ thưởng thức MV đầu tiên của đĩa nhạc - The Fate of Ophelia, các cảnh quay hậu trường, video lời bài hát khác và "những suy ngẫm chưa từng công bố" của ca sĩ về các ca khúc mới.

Sau khi bộ phim ra mắt, các nền tảng mạng xã hội như X, TikTok và Instagram tràn ngập hình ảnh, video ghi lại poster cùng một số phân cảnh tại rạp. Nhiều khán giả còn diện trang phục lấy cảm hứng từ tạo hình của Taylor Swift, khoe vòng tay tình bạn, sticker in hình nghệ sĩ. Theo Google Trends, hashtag #TSTheOfficialReleasePartyOfAShowgirl vào top thịnh hành toàn cầu, thu hút hàng trăm nghìn lượt đăng tải chỉ trong 24 giờ.

Trên trang cá nhân, Taylor khuyến khích khán giả nhảy múa theo các bài hát trong rạp. Phim nhận điểm A+ từ trang đánh giá CinemaScore, dự đoán kết thúc với doanh thu 25-30 triệu USD trong ba ngày.

Taylor Swift - 'The Fate of Ophelia' Ca khúc "The Fate of Ophelia" trong album "The Life of a Showgirl" của Taylor Swift, đạt gần tám triệu lượt xem trên YouTube sau hai ngày. Video: YouTube Taylor Swift

Với thời gian chiếu giới hạn, giới truyền thông nhận định doanh thu khó có thể đạt mức kỷ lục như Taylor Swift: The Eras Tour - phim hòa nhạc có doanh thu cao nhất lịch sử với 262 triệu USD. Tuy vậy, đây được xem là một thương vụ có lợi cho các rạp, khi lượng người hâm mộ đổ đến trong thời gian ngắn giúp tăng doanh số và tạo hiệu ứng phòng vé.

Bên cạnh thị trường Mỹ, dự án cũng có mặt tại hơn 100 quốc gia, nhưng không cùng ngày phát hành. Các nước gồm Canada, Mexico, Anh, Pháp, Ireland, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Nam Phi, Australia và New Zealand có suất chiếu đúng ngày album lên sóng. Những khu vực còn lại sẽ có lịch xem vào tuần sau đó.

Người hâm mộ Taylor Swift tham dự sự kiện ra mắt bộ phim ở Melbourne (Australia), hôm 3/10. Ảnh: AFP

The Life of a Showgirl là album phòng thu thứ 12 của ca sĩ Taylor Swift, lập tức gây sốt khi ra mắt hôm 3/10. Tác phẩm gồm 12 ca khúc, phản ánh quá trình nghệ sĩ nhìn lại hào quang sân khấu sau lần thực hiện chuỗi concert The Eras Tour (2023-2024). Hôm 13/8, cô gây sốt khi công bố ảnh bìa theo phong cách vũ nữ quyến rũ.

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Năm 2023, tạp chí TIME vinh danh cô là "Nhân vật của năm". Tháng 11/2024, cô xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes. Hồi tháng 8, ca sĩ đính hôn bạn trai - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, bằng tuổi.

Cát Tiên (theo Variety)